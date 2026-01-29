Ankara genelinde su kesintisi olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilirken, ASKİ’den Beypazarı ilçesi için önemli bir açıklama geldi. ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Beypazarı ilçesine bağlı Başağaç Mahallesi Kümeevler Sokak’ta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi kararı alındı. Peki, Ankara’da sular ne zaman verilecek, hangi ilçelerde ve kaç saat kesinti yaşanacak? İşte 29 Ocak Ankara su kesintisi güncel listesi.