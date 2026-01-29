Yeni Şafak
ASKİ su kesintisi 29 Ocak programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek

ASKİ su kesintisi 29 Ocak programı: Ankara'da sular ne zaman gelecek

10:0529/01/2026, Perşembe
G: 29/01/2026, Perşembe
Ankara’da su kesintisi takvimi yeniden duyuruldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, 29 Ocak yani bugün kent genelinde bazı mahallelerde planlı su kesintisi yapılacağını açıkladı. ASKİ’nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan bilgilere göre; Beypazarı'ndaki kesintinin başlangıç ve bitiş saatleri netleşti. Ankaralıların merakla takip ettiği kesintilere ilişkin ayrıntılar kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Ankara’da sular ne zaman verilecek, hangi mahallelerde ve kaç saat kesinti yaşanacak? İşte 29 Ocak Perşembe Ankara su kesintisi güncel listesi

Ankara genelinde su kesintisi olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak edilirken, ASKİ’den Beypazarı ilçesi için önemli bir açıklama geldi. ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre, Beypazarı ilçesine bağlı Başağaç Mahallesi Kümeevler Sokak’ta meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle su kesintisi kararı alındı. Peki, Ankara’da sular ne zaman verilecek, hangi ilçelerde ve kaç saat kesinti yaşanacak? İşte 29 Ocak Ankara su kesintisi güncel listesi.

BEYPAZARI SU KESİNTİSİ SAAT KAÇTA BAŞLADI, NE ZAMAN BİTECEK?

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 29.01.2026 08:45:00

Tamir Tarihi: 29.01.2026 13:00:00

Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Kümeevler Sokakta Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi Uygulancaktır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Başağaç mahallesi Kümeevler Sokak Ve civarı.

BEYPAZARI’NDA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kaynaklı

Arıza Tarihi: 29.01.2026 09:30:00

Tamir Tarihi: 29.01.2026 13:00:00

Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Sanayiciler Mesken Sokakta Oluşan arıza nedeni ile su Kesintisi Uygulancaktır.

Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Hacıkara mahallesi Sanayiciler Mesken Sokak Yuvam Sokak Ve civarı.


