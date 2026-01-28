Samsun TOKİ çekilişi ne zaman 2026? TOKİ 500 bin Samsun kura çekiliş tarihi açıklandı mı?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Samsun için beklenen tarih netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı kura takvimiyle birlikte Samsun’da inşa edilecek konutların kura günü belli oldu.
Bakan Murat Kurum’un açıklamasıyla TOKİ Samsun kura tarihi resmen duyuruldu. 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun’da yapılacak konutlar için kura heyecanı başlıyor.
TOKİ SAMSUN KURA NE ZAMAN?
TOKİ Samsun'da inşa edilecek 6397 konut için kura çekimi 31 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati ilerleyen günlerde belli olacak.
TOKİ SAMSUN İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI
Merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy): 3.750 konut
Alaçam: 150 konut
Asarcık: 100 konut
Ayvacık: 120 konut
Bafra: 500 konut
Çarşamba: 300 konut
Havza: 140 konut
Kavak: 150 konut
Ladik: 142 konut
19 Mayıs: 125 konut
Salıpazarı: 120 konut
Terme: 300 konut
Vezirköprü: 450 konut
Yakakent: 50 konut