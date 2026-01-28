Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Samsun TOKİ çekilişi ne zaman 2026? TOKİ 500 bin Samsun kura çekiliş tarihi açıklandı mı?

Samsun TOKİ çekilişi ne zaman 2026? TOKİ 500 bin Samsun kura çekiliş tarihi açıklandı mı?

15:3428/01/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde Samsun için beklenen tarih netleşti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un paylaştığı kura takvimiyle birlikte Samsun’da inşa edilecek konutların kura günü belli oldu.

Bakan Murat Kurum’un açıklamasıyla TOKİ Samsun kura tarihi resmen duyuruldu. 500 bin konutluk Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Samsun’da yapılacak konutlar için kura heyecanı başlıyor.

TOKİ SAMSUN KURA NE ZAMAN?

TOKİ Samsun'da inşa edilecek 6397 konut için kura çekimi 31 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Kura yeri ve saati ilerleyen günlerde belli olacak.

TOKİ SAMSUN İLÇE İLÇE KONUT SAYILARI

Merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy): 3.750 konut

Alaçam: 150 konut

Asarcık: 100 konut

Ayvacık: 120 konut

Bafra: 500 konut

Çarşamba: 300 konut

Havza: 140 konut

Kavak: 150 konut

Ladik: 142 konut

19 Mayıs: 125 konut

Salıpazarı: 120 konut

Terme: 300 konut

Vezirköprü: 450 konut

Yakakent: 50 konut

#Toki
#TOKİ Samsun kura
#TOKİ kura tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM aday işlemleri: TUS ve STS başvuruları başladı mı?