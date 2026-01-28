TOKİ kurası Burdur ne zaman çekilecek? 500 bin Burdur 2 bin 206 TOKİ konut kura çekim tarihi açıklandı mı?

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut atılımlarından biri olarak gösterilen 500 bin konut projesinde Burdur için heyecan giderek artıyor. TOKİ’nin yürüttüğü kura çekilişlerinde pek çok ilde sonuçlar netleşirken, Burdur’da inşa edilecek 2 bin 206 konut için hak sahiplerinin belirlenmesine yönelik kura süreci merakla bekleniyor.
Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde TOKİ kura çekilişleri il il sürerken, Burdur’da hak sahiplerinin belirleneceği tarih de merak konusu oldu. Burdur merkez ve ilçelerinde 2 bin 206 konutun yapılacağı projeye başvuran vatandaşlar, kura sürecine ilişkin açıklanacak takvimi yakından takip ediyor.
TOKİ Burdur kura çekimi ne zaman?
TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesinde süreç hız kesmeden devam ediyor. Burdur'a hayata geçirilecek konutlar için yapılacak kura çekimiyle hak sahipleri netleşecek. Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet üzerinden ve TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla erişime açılacak. Proje kapsamında Burdur'da toplam 2 bin 206 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. Ancak Burdur kura çekimi tarihine dair TOKİ tarafından şu ana kadar resmi bir duyuru yapılmadı.
Burdur TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Burdur TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Burdur kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
Burdur'da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
Burdur'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Burdur'da fiyatlar şu şekilde:
Burdur'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Burdur'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Burdur'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.