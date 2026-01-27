Denizli’de yaşayan vatandaşların merakla takip ettiği planlı elektrik kesintisi programı yeniden güncellendi. ADM Elektrik tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, enerji altyapısında iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları kapsamında 28 Ocak Çarşamba günü Denizli’nin birçok noktasında planlı bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle belirli saat aralıklarında bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler.