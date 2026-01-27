Denizli’de ADM Elektrik Dağıtım tarafından 28 Ocak 2026 Çarşamba günü, şebeke yenileme ve bakım-onarım çalışmaları kapsamında bazı mahalle ve sokaklarda planlı elektrik kesintisi yapılacak. Yetkililer, bazı bölgelerde kesintilerin birkaç saat sürebileceğini belirtirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli önlemleri almaları istendi. İşte Denizli 28 Ocak 2026 ADM Elektrik kesinti programının detayları.
Denizli’de yaşayan vatandaşların merakla takip ettiği planlı elektrik kesintisi programı yeniden güncellendi. ADM Elektrik tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, enerji altyapısında iyileştirme ve güçlendirme çalışmaları kapsamında 28 Ocak Çarşamba günü Denizli’nin birçok noktasında planlı bakım ve yenileme çalışmaları yapılacak. Bu nedenle belirli saat aralıklarında bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. İşte elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleler.
Merkezefendi’de sabah saat 09.00 ile 14.00 arasında Yenişehir, Pamukkale ve Adalet mahallelerinin bazı bölgelerine elektrik verilemeyecek. Ayrıca gece saatlerinde, 01.00 – 03.00 arasında Deliktaş’tan Saraylar’a kadar birçok mahallenin belirli bölümlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.
Elektrik kesintisi kapsamında Pamukkale ilçesinde de hem gece hem gündüz kesintiler olacak. Pamukkale Mahallesi’nde 09.00 – 15.00 saatleri arasında, Pelitlibağ Mahallesi’nde ise 09.00 – 14.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak. Cumhuriyet, Fatih, Karakurt ve Deliktaş mahallelerinde ise kesinti gece 01.00 – 03.00 saatleri arasında yapılacak.
Bozkurt ilçesine bağlı Pamukkale Mahallesi’nin bazı bölümlerinde 09.00 – 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak. Tavas ilçesinde ise Bahçeköy Mahallesi’nin bazı kesimlerinde 11.00 – 17.00 saatleri arasında elektrikler kesik olacak.