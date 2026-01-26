EKPSS tercih sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, ÖSYM sorgulama ekranı açıldı mı?

EKPSS tercih sonuçları 2026 kapsamında memur adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. ÖSYM’nin yürüttüğü Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme işlemlerinde tercih dönemi 19 Ocak itibarıyla tamamlandı. Şimdi adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme sonuçları için resmi duyuruları takip ediyor.

Sonuçlar nereden sorgulanacak?

EKPSS tercih sonuçları, açıklandığı gün ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile tercih sonuçları sorgulama ekranına giriş yaparak yerleştirme bilgisini öğrenebilecek.

Kura çekimi tarihi belli mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılda 1573 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamu kurumlarında istihdam edileceğini duyurdu. Bakan Göktaş, kılavuzun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ÖSYM’nin resmi kanallarından paylaşılacağını belirtti. Ancak engelli memur alımı kura çekimi için henüz bir tarih ilan edilmedi.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 2026 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı günle ilgili şu an için bir takvim yayımlamadı. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Kura ile yerleştirme nasıl yapılacak?

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kura usulüyle başvuru yapan adaylar arasından, kura çekimiyle yerleştirme gerçekleştirilecek. Bu süreçte tercih edilen kadroların öğrenim düzeyi, cinsiyet gibi şartlarının uyumluluğu kontrol edilecek; herhangi bir uyumsuzluk tespit edilirse ilgili tercih geçersiz sayılacak.