Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
EKPSS tercih sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, ÖSYM sorgulama ekranı açıldı mı?

EKPSS tercih sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, ÖSYM sorgulama ekranı açıldı mı?

23:3326/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
EKPSS tercih sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, ÖSYM sorgulama ekranı açıldı mı?
EKPSS tercih sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak, ÖSYM sorgulama ekranı açıldı mı?

2026 EKPSS tercih süreci 19 Ocak’ta sona ererken, gözler ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarını açıklayacağı tarihe çevrildi. Adaylar, EKPSS tercih sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresiyle ÖSYM’nin resmi sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1573 engelli vatandaşın kamuya alınacağını duyurdu ancak kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı.

EKPSS tercih sonuçları 2026 kapsamında memur adaylarının gündeminde ilk sırada yer alıyor. ÖSYM’nin yürüttüğü Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yerleştirme işlemlerinde tercih dönemi 19 Ocak itibarıyla tamamlandı. Şimdi adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak yerleştirme sonuçları için resmi duyuruları takip ediyor.

Sonuçlar nereden sorgulanacak?

EKPSS tercih sonuçları, açıklandığı gün ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifresi ile tercih sonuçları sorgulama ekranına giriş yaparak yerleştirme bilgisini öğrenebilecek.

Kura çekimi tarihi belli mi?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni yılda 1573 engelli vatandaşın EKPSS üzerinden kamu kurumlarında istihdam edileceğini duyurdu. Bakan Göktaş, kılavuzun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile ÖSYM’nin resmi kanallarından paylaşılacağını belirtti. Ancak engelli memur alımı kura çekimi için henüz bir tarih ilan edilmedi.

EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM, 2026 EKPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı günle ilgili şu an için bir takvim yayımlamadı. Değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

Kura ile yerleştirme nasıl yapılacak?

İlköğretim/ortaokul/ilkokul düzeyinde kura usulüyle başvuru yapan adaylar arasından, kura çekimiyle yerleştirme gerçekleştirilecek. Bu süreçte tercih edilen kadroların öğrenim düzeyi, cinsiyet gibi şartlarının uyumluluğu kontrol edilecek; herhangi bir uyumsuzluk tespit edilirse ilgili tercih geçersiz sayılacak.

Ayrıca 657 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi kapsamında 11’inci dereceli kadrolar için ilkokul mezunlarının kura tercihinde bulunamayacağı belirtildi. Öncelik sırası ise 657 sayılı Kanun’un 41’inci maddesine göre ilköğretim/ortaokul mezunlarına verilecek.

#ekpss
#ekpss tercih sonuçları
#ekpss 2026
#ösym
#engelli kamu personeli seçme sınavı
#engelli memur alımı
#kura çekimi
#yerleştirme sonuçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Samsung Galaxy S26 serisi için kritik detay: Depolama ve renk seçenekleri ortaya çıktı