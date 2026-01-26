Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesinde süreç yakından takip ediliyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana’da yapılacak 12 bin 400 TOKİ konutlarının hak sahiplerinin hangi tarihte belirleneceği merak ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde Adana’daki kura çekimi için geri sayım sürerken, vatandaşlar çekiliş takviminin açıklanmasını bekliyor.
TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri, il il gerçekleştirilen kura çekimleriyle belli olmaya devam ediyor. TOKİ kura süreci doğrultusunda Adana’da toplam 12 bin 400 konutun yapılması planlanırken, başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar kura takvimine ilişkin duyuruları yakından izliyor. Takvimi açıklanan illerde kura çekimleri sürerken, Adana’da sosyal konut başvurusu yapanlar da hak sahiplerinin belirleneceği tarihin netleşmesini bekliyor.
TOKİ Adana kura çekimi ne zaman?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Adana için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana’da 12 bin 400 konut inşa edilecek. Adana için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.
Adana TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Adana TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.
TOKİ Adana kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın
TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?
TOKİ Adana kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Adana’da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?
ADANA (ÇUKUROVA, SARIÇAM) 9700
ALADAĞ 200
CEYHAN 600
FEKE 200
MAMOĞLU 200
KARAİSALI 300
KARATAŞ 300
KOZAN 150
POZANTI 200
SAİMBEYLİ 150
TUFANBEYLİ 200
YUMURTALIK 200
Adana’da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Adana’da fiyatlar şu şekilde:
Adana’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Adana’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Adana’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.