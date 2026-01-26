Yeni Şafak
TOKİ Adana kura çekilişi ne zaman? 12 bin 400 konut Adana TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, kuralar hangi gün çekilecek?

10:3626/01/2026, Pazartesi
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kapsamlı sosyal konut hamlesinde süreç yakından takip ediliyor. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana’da yapılacak 12 bin 400 TOKİ konutlarının hak sahiplerinin hangi tarihte belirleneceği merak ediliyor. Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde Adana’daki kura çekimi için geri sayım sürerken, vatandaşlar çekiliş takviminin açıklanmasını bekliyor.

TOKİ ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğinde yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahipleri, il il gerçekleştirilen kura çekimleriyle belli olmaya devam ediyor. TOKİ kura süreci doğrultusunda Adana’da toplam 12 bin 400 konutun yapılması planlanırken, başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar kura takvimine ilişkin duyuruları yakından izliyor. Takvimi açıklanan illerde kura çekimleri sürerken, Adana’da sosyal konut başvurusu yapanlar da hak sahiplerinin belirleneceği tarihin netleşmesini bekliyor.

TOKİ Adana kura çekimi ne zaman?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi takvimi hızla işliyor. Adana için yapılacak kura çekimi ile hak sahipleri belirlenecek. TOKİ çekiliş sonrası sonuçlar e-Devlet ve TOKİ'nin kendi sayfası üzerinden yayınlanacak. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana’da 12 bin 400 konut inşa edilecek. Adana için kura çekiliş tarihine ilişkin TOKİ’den resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Adana TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde Adana TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri henüz yayımlanmadı.


TOKİ Adana kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

TOKİ Adana kura çekiliş sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek?

TOKİ Adana kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.


TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI TOKİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Adana’da TOKİ konutları nerede, hangi ilçelerde yapılacak?

ADANA (ÇUKUROVA, SARIÇAM) 9700

ALADAĞ 200

CEYHAN 600

FEKE 200

MAMOĞLU 200

KARAİSALI 300

KARATAŞ 300

KOZAN 150

POZANTI 200

SAİMBEYLİ 150

TUFANBEYLİ 200

YUMURTALIK 200

Adana’da TOKİ konut fiyatları ne kadar?

TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Adana’da fiyatlar şu şekilde:

Adana’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Adana’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Adana’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

