Ons Gümüş 103 doları aştı: Gümüşte yükseliş devam eder mi? Altın/gümüş rasyosu ne söylüyor?

Uluslararası piyasalarda gümüş, ons başına 103,3 dolara yükselerek tarihi zirvesini gördü. Jeopolitik risklerin tırmanması, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarının artırdığı ticari belirsizlikler ve Fed’in bağımsızlığına dair endişeler güvenli liman talebini güçlendirdi. Zayıflayan dolar ve faiz indirimi beklentileri de fiyatları yukarı taşıdı.
Küresel riskler gümüşe talebi artırdı
Jeopolitik gerginliklerin sürmesi, Trump yönetiminin adımlarının ticaret hattında belirsizlik oluşturması ve Fed’in bağımsızlığına yönelik tartışmalar yatırımcıları değerli metallere yöneltti. Bu tablo, altınla birlikte gümüşün de öne çıkmasına neden oldu.
Dolar zayıfladı, Fed beklentisi fiyatı destekledi
Fed’in faiz indirimlerine yönelik beklentilerin korunması ve Trump politikalarıyla doların değer kaybetmesi, gümüşte yukarı yönlü hareketi güçlendiren başlıca unsurlar arasında yer aldı. Piyasalar, bu iki etkiyi gümüşteki rallinin temel taşı olarak yorumluyor.
Tarife endişeleri ve arz kaygısı öne çıktı
ABD’nin Grönland’ın kontrolü konusundaki ısrarı ile Venezuela’ya yönelik saldırı ve İran kaynaklı riskler, emtia piyasasında güvenli varlıklara talebi hızlandırdı. Ayrıca gümüşün ABD gümrük vergilerine dahil edilebileceği endişesi, yatırımcıların ABD’ye gümüş taşımasını artırarak arz kaygılarını tetikledi. Madencilik üretiminin talebi karşılamayabileceğine ilişkin beklentiler de fiyatları destekledi.
Çin talebi ve sanayi kullanımı ralliyi besliyor
Gümüş sadece finansal bir yatırım aracı değil; güneş paneli üretimi başta olmak üzere elektronik, elektrikli araçlar ve elektrifikasyon süreçlerinde kritik bir girdilerden biri konumunda. Yeşil enerji dönüşümü, fotovoltaik paneller ve veri merkezlerinde artan elektrik tüketimi, gümüşe olan endüstriyel talebin güçlü kalmasında etkili oldu. Fiyat hareketlerinde Çin talebinin de belirleyici olduğu vurgulandı.
Perakende ve kurumsal alımlar dikkat çekti
Gümüşte perakende yatırımcı talebinin yanı sıra kurumsal tarafta da hareketlilik izlendi. Merkez bankaları başta olmak üzere kurumların alımlarının öne çıktığı belirtilirken, geçen yıl yüzde 146 değer kazanan gümüşün 1979’dan bu yana en hızlı yıllık yükselişini kaydettiği ifade edildi.
İtalya merkezli bankacılık grubu Intesa Sanpaolo’nun Kıdemli Emtia Ekonomisti Daniela Corsini, faiz indirim beklentisi ile ABD’nin gümüş ithalatına gümrük vergisi uygulayabileceği endişesinin fiyatları yukarı ittiğini söyledi. Corsini, buna karşın gümüşün aşırı alım bölgesinde olduğunu belirterek altın/gümüş rasyosundaki sert gerilemenin bir düzeltme sinyali olabileceğine işaret etti. Ayrıca ETF’lerde yıl başından bu yana net satış görülmesini de büyük yatırımcı güveninde zayıflama şeklinde değerlendirdi.