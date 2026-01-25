Ons Gümüş 103 doları aştı: Gümüşte yükseliş devam eder mi? Altın/gümüş rasyosu ne söylüyor?

Çin talebi ve sanayi kullanımı ralliyi besliyor

Gümüş sadece finansal bir yatırım aracı değil; güneş paneli üretimi başta olmak üzere elektronik, elektrikli araçlar ve elektrifikasyon süreçlerinde kritik bir girdilerden biri konumunda. Yeşil enerji dönüşümü, fotovoltaik paneller ve veri merkezlerinde artan elektrik tüketimi, gümüşe olan endüstriyel talebin güçlü kalmasında etkili oldu. Fiyat hareketlerinde Çin talebinin de belirleyici olduğu vurgulandı.