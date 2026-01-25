Baharın habercisi kabul edilen cemre düşmesi için beklenen günler yaklaşıyor. Geleneksel halk takvimine göre cemreler birer hafta arayla önce havaya, ardından suya ve son olarak toprağa düşüyor. 2026 yılında ilk cemrenin 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşmesi beklenirken, ikinci ve üçüncü cemrelerle birlikte Türkiye genelinde havaların kademeli olarak ısınacağı kabul ediliyor.

1 /6 Türkiye’de baharın yaklaştığını gösteren önemli işaretlerden biri olarak görülen cemre düşme tarihleri 2026 için geri sayım başladı. Halk inancında cemrelerin, kışın etkisini zayıflatarak sırasıyla havayı, suyu ve toprağı ısıttığı kabul ediliyor. Cemreler her yıl Şubat sonundan itibaren birer hafta arayla gerçekleşiyor.

2 /6 Cemre düşme tarihleri 2026: Takvim nasıl işliyor? Geleneksel takvime göre cemre düşmesi üç aşamada ilerliyor. İlk cemre havaya düşüyor ve atmosferdeki soğuk kırılmaya başlıyor. Ardından suya ve toprağa düşen cemrelerle birlikte ısınmanın etkisinin daha belirgin hale geldiğine inanılıyor.

3 /6 İlk cemre ne zaman düşecek 2026, nereye düşecek? 2026 yılında 1. cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. Bu dönem, halk arasında baharın ilk işareti sayılıyor. Güneşin etkisinin artmasıyla birlikte havadaki sert soğuğun yumuşayacağı düşünülüyor.

4 /6 2. ve 3. cemre hangi tarihlerde düşer? İkinci aşamada 2. cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşüyor. Deniz, göl ve akarsularda ısınmanın başlayacağı, buzlanmanın çözülme sürecinin hızlanacağı kabul ediliyor. Son olarak 3. cemre 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor; bununla birlikte doğada canlanmanın hızlandığı, tarımsal faaliyetlerin ivme kazandığına inanılıyor.

5 /6 Cemre sıralaması neden önemli kabul ediliyor? Halk takviminde bu sıralama, ısınmanın kademeli ilerlemesi şeklinde yorumlanıyor: önce hava ısınıyor, ardından su kütleleri etkileniyor, en son toprak sıcaklığı yükseliyor. Bu süreçte cemreler düşse de Mart ayında kısa süreli sert soğukların görülebileceği de hatırlatılıyor.