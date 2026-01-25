İŞKUR tarafından yürütülen İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında yeni alımlar için başvuru süreci devam ediyor. Program; iş arayan vatandaşların çalışma disiplinine uyum sağlamasını, beceri kazanmasını ve istihdama geçişini desteklemeyi amaçlıyor. İUP alımlarına başvurmak isteyen adaylar, ilan detaylarını İŞKUR’un resmi internet sitesi ve e-Şube üzerinden görüntüleyerek başvurularını belirlenen tarihler arasında online olarak gerçekleştirebiliyor. Başvuru şartları, kontenjan bilgileri, çalışma süresi ve programın uygulanacağı il/kurum bilgileri ise her ilan için ayrı ayrı yayımlanıyor.
İŞKUR İşgücü Uyum Programı İUP alımları, işsiz vatandaşlara geçici istihdam ve uyum desteği sağlayan önemli bir program olarak devam ediyor. İŞKUR İUP alımları kapsamında başvurular genellikle ilan tarihinden itibaren 5 gün içinde alınmakta olup, 2026 yılı için birçok ilde aktif duyurular yayımlanmıştır. Güncel İŞKUR İşgücü Uyum Programı başvuru tarihi merak konusu.
İŞKUR İşgücü uyum programı İUP alımları var mı?
İŞKUR’un yeni dijital platformu üzerinden yayımlanan ilanlara göre, İUP personel alımı kapsamında kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere 3 bin 118 kişilik kontenjan açıldı.
İUP Alımı Başvuruları Nasıl Yapılıyor?
İUP (İşgücü Uyum Programı) alımı başvuruları genelde İŞKUR üzerinden yapılıyor. Süreç il/kurum ilanına göre küçük farklar gösterebilir ama başvuru mantığı aynı:
1) Başvuru nereden yapılıyor?
A) İŞKUR e-Şube (online)
İŞKUR resmi sitesi üzerinden
e-Devlet ile giriş yapılır.
✅ B) e-Devlet üzerinden İŞKUR hizmetleri
“İŞKUR” yazıp aratarak ilgili başvuru ekranına girilir
✅ C) İŞKUR İl / İlçe Müdürlükleri
Online başvuru yapamayanlar için fiziki başvuru da mümkün olabiliyor
2) Başvuru adımları (online)
İŞKUR’a giriş
iskur.gov.tr → e-Şube
e-Devlet şifresi ile giriş
İUP İlanı nasıl bulunur?
İŞKUR “Açık İş İlanları / Programlar” kısmından
İUP ilanı, il/ilçe ve kurum seçilerek aranır
Başvuru butonuna tıkla
İlana gir → “Başvur” seçeneği
Sistem bilgilerini kontrol et
Adres / iletişim / iş arayan kaydı bilgileri eksikse önce onları güncellersin
Başvuruyu tamamla. Başvuru onayı sonrası ekranda başvuru kaydı görünür.
İşgücü Uyum Programı (İUP) nedir?
Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere işsizlerin işgücü piyasasına geçişini sağlayacak bilgi, beceri, çalışma alışkanlığı ve disiplinini kazandırmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından aktif işgücü hizmetleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapılarak düzenlenen programlardır.
İUP Katılım Şartları Nelerdir?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kuruma kayıtlı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
ç) Yaşlılık veya malullük aylığı almamak,
d) Program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,
e) Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
f) Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,
g) Hane gelir şartını sağlamak,
ğ) Kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak şartları aranır.
İUP Uygulanabilecek Faaliyet Alanları Nelerdir?
a) Engelli, yaşlı ve hasta bakımına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
b) Çocuk bakım işlerine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi,
c) Tarımsal üretim uygulamalarının ve hayvancılık faaliyetlerinin desteklenmesi faaliyetleri,
ç) Ağaçlandırma faaliyetlerinin desteklenmesi,
d) Kamusal alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi,
e) Geri dönüşüm ve atık imha faaliyetlerinin desteklenmesi,
f) Parkların ve yeşil alanların korunması ve geliştirilmesi faaliyetlerinin desteklenmesi,
g) Biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğal yaşam alanlarının restorasyon faaliyetlerinin desteklenmesi,
ğ) Spor ve kültür faaliyetlerinin desteklenmesi,
h) Kurum tarafından belirlenecek ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla yürütülebilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi,
İUP Katılımcılarına Verilecek Eğitimler Nelerdir?
a) İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
b) Bağımlılıkla mücadele eğitimi
c) İş arama becerisinin geliştirilmesi eğitimi
ç)İş ahlakı, motivasyon ve stres yönetimi eğitimi
d) Kişiler arası ilişkiler ve etkili iletişim eğitimi
e) Finansal okuryazarlık eğitimi
f) Genel Müdürlük tarafından Kurumun tanıtımı ve İUP hakkında katılımcıların bilgilendirilmesi başta olmak üzere katılımcıların niteliğinin geliştirilmesine yönelik olarak talebin uygun bulunması ve ödenek tahsis edilmesi aşamasında belirlenebilecek diğer eğitimler
g) Yüklenici kamu kurumunun faaliyet alanına yönelik olarak belirleyeceği diğer eğitimler.
Katılımcılara Hangi Ödemeler Yapılmaktadır?
Katılımcılara katılım sağladıkları günler için 01 Ocak 2026 tarihi itibari ile 1.375,00TL cep harçlığı ödenir.
İUP Katılımcılar için Ödenecek Sosyal Güvenlik Primleri Nelerdir?
Katılımcıların programa katılım sağladıkları günler için 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında ortaya çıkacak %5,5 oranında sosyal güvenlik prim giderleri ödenir.
Hangi Kurumlarla İUP Uygulanabilir?
Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yöntemiyle program uygulanabilir.
İUP Uygulama Süresi Kaç Aydır?
Program süresi en fazla 10 aydır.
İUP’de Haftalık Yararlanma Süresi Ne Kadardır?
Programın ilk dört haftası 5 gün ve 37,5 saat olarak uygulanır. Devam eden haftalarda 3 gün ve 22,5 saat olarak uygulanır.
Bir Katılımcı İUP’den En Fazla Ne Kadar Süreyle Yararlanabilir?
Bir katılımcı, İşgücü Uyum Programından toplamda en fazla 140 fiili gün yararlanabilir.