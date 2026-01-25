TOKİ’nin 500 bin sosyal konut hamlesi kapsamında Kilis’te hayata geçirilecek projede süreç hız kazandı. Türkiye genelinde kura çekimleri devam ederken, Kilis’te başvuru yapan vatandaşlar kura tarihinin açıklanmasını bekliyordu. Bakan Murat Kurum, Kilis TOKİ kura çekilişi tarihini duyurdu. Proje çerçevesinde Kilis’te toplam 1.170 sosyal konutun inşa edilmesi planlanıyor. 500 bin sosyal konut projesinde Kilis TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
TOKİ Kilis kura çekilişi ne zaman?
Kilis kura çekilişi, TOKİ Kilis kura çekiliş tarihi 27 Ocak 2026 Salı günü saat 11:00 olarak netleşti; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak çekilişle hak sahipleri belirlenecek. Bu gelişme, Yüzyılın Konut Projesi'nde Kilisli vatandaşlara umut verirken, süreç Bakan Murat Kurum'un paylaşımlarıyla takip edilen takvim doğrultusunda ilerliyor.
KİLİS TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNE KATILACAKLAR AÇIKLANDI MI?
500 bin sosyal konut projesinde Kilis TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
TOKİ KİLİS KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Kilis kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden açıklanacak. Böylece aynı gün içinde asil ve yedek olarak belirlenmiş hak sahipleri kura sonuçlarını öğrenebilecek.
KİLİS'TE HANGİ İLÇEDE TOKİ KONUTLARI YAPILACAK?
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Kilit'te kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
MERKEZ KİLİS MERKEZ 800
ELBEYLİ KİLİS ELBEYLİ 100
KİLİS MUSABEYLİ 170
KİLİS POLATELİ 100
Kilis'te TOKİ konut fiyatları ne kadar?
TOKİ sosyal konut projelerinde %10 peşinat alınırken, kalan tutar 240 ay (20 yıl) vade ile ödeniyor. Konut tipine göre Kilis'te fiyatlar şu şekilde:
Kilis'te 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kilis'te 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kilis'te 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.