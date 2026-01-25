Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün hangi maçlar var, 25 Ocak Pazar kimin maçı oynanacak?

Bugün hangi maçlar var, 25 Ocak Pazar kimin maçı oynanacak?

14:1925/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi ağırlarken, Alanyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Alaves - Real Betis kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Lille ile Strasbourg sahaya çıkacak. Ayrıca İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie, Suudi Arabistan Pro Lig’nde de kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 25 Ocak Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor. 

Futbolseverleri bugün yine dopdolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de heyecan sürerken, Avrupa’da kritik karşılaşmalar sahne alacak. İngiltere Premier Lig’de Arsenal - Manchester Utd mücadeleleri oynanacak, Trendyol 1. Lig ise zorlu karşılaşmaları futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. Ayrıca İspanya La Liga ve İtalya Serie A’da haftanın dikkat çeken maçları futbol gündemini belirleyecek. İşte 25 Ocak Pazar günü oynanacak karşılaşmalar.

Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak?

15:30 Paderborn - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 

15:30 Schalke 04 - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus

16:00 Sivasspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

16:00 Atletico Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus

17:00 Atalanta - Parma İtalya Serie A S Sport 2

17:00 Genoa - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus

17:00 Brentford - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

17:00 Crystal Palace - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

17:00 Newcastle - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 4

17:00 Ç.Rizespor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

17:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

17:00 Nantes - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

17:00 Orduspor - PAZARSPOR TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube

17:00 Balıkesirspor - Karşıyaka TFF 3. Lig Sıfır TV

17:30 Monchengladbach - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus

17:30 Sabah Bakü - Karvan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

18:00 Hearts - Celtic İskoçya Premier Lig tabii

18:15 Barcelona - Real Oviedo İspanya La Liga S Sport

18:45 Feyenoord - Heracles Hollanda Eredivisie S Sport Plus

19:00 Manisa FK - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor

19:15 Brest - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect

19:15 Metz - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

19:15 Paris FC - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2

19:30 Freiburg - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus

19:30 Arsenal - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sport

20:00 Juventus - Napoli İtalya Serie A S Sport 2

20:00 Fenerbahçe - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Real Sociedad - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport

20:30 Al Riyadh - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig tabii

21:00 Benfica - Estrela Portekiz Liga NOS S Sport Plus

22:45 Roma - Milan İtalya Serie A S Sport 2

22:45 Lille - Strasbourg Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

23:00 Alaves - Real Betis İspanya La Liga S Sport

#Fenerbahçe
#spanya La Liga
#İngiltere Premier Lig
#İspanya La Liga
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bartın kura çekilişi ne zaman saat kaçta? 500 bin TOKİ Bartın bin 620 konut kura çekim tarihi açıklandı mı?