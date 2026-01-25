Futbolseverleri bugün yine yoğun ve heyecan dolu bir fikstür bekliyor. Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Göztepe’yi ağırlarken, Alanyaspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. İspanya La Liga’da Alaves - Real Betis kozlarını paylaşırken, Fransa Ligue 1’de Lille ile Strasbourg sahaya çıkacak. Ayrıca İtalya Serie A, Hollanda Eredivisie, Suudi Arabistan Pro Lig’nde de kritik maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, hangi karşılaşmalar ekranlara gelecek? 25 Ocak Pazar maç programı futbol tutkunlarını bekliyor.

2 /9 Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 15:30 Paderborn - Preussen Münster Almanya Bundesliga 2 Tivibu Spor 15:30 Schalke 04 - Kaiserslautern Almanya Bundesliga 2 S Sport Plus 16:00 Sivasspor - Amedspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 16:00 Atletico Madrid - Mallorca İspanya La Liga S Sport Plus 17:00 Atalanta - Parma İtalya Serie A S Sport 2 17:00 Genoa - Bologna İtalya Serie A S Sport Plus

3 /9 17:00 Brentford - Nottingham Forest İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2 17:00 Crystal Palace - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports 3 17:00 Newcastle - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 4 17:00 Ç.Rizespor - Alanyaspor Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 17:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig Bein Sports 2

4 /9 17:00 Nantes - Nice Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 17:00 Orduspor - PAZARSPOR TFF 3. Lig Sıfır TV Youtube 17:00 Balıkesirspor - Karşıyaka TFF 3. Lig Sıfır TV 17:30 Monchengladbach - Stuttgart Almanya Bundesliga S Sport Plus 17:30 Sabah Bakü - Karvan Azerbaycan Premier Ligi CBC Sport

5 /9 18:00 Hearts - Celtic İskoçya Premier Lig tabii 18:15 Barcelona - Real Oviedo İspanya La Liga S Sport 18:45 Feyenoord - Heracles Hollanda Eredivisie S Sport Plus

6 /9 19:00 Manisa FK - İstanbulspor Trendyol 1. Lig TRT Spor 19:15 Brest - Toulouse Fransa Ligue 1 Bein Sports beIN Connect 19:15 Metz - Lyon Fransa Ligue 1 Bein Sports 4

7 /9 19:15 Paris FC - Angers Fransa Ligue 1 Bein Sports Max 2 19:30 Freiburg - Köln Almanya Bundesliga S Sport Plus 19:30 Arsenal - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sport 20:00 Juventus - Napoli İtalya Serie A S Sport 2

8 /9 20:00 Fenerbahçe - Göztepe Trendyol Süper Lig Bein Sports 1 20:30 Real Sociedad - Celta Vigo İspanya La Liga S Sport 20:30 Al Riyadh - Al Hilal Suudi Arabistan Pro Lig tabii