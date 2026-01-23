TÜBİTAK bursları 2026 ne kadar oldu? Lisans, yüksek lisans, doktora TÜBİTAK güncel burs tutarları

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK’ın öğrenci ve araştırmacılara sağladığı burs desteklerinde yeni artış yapıldığını açıkladı. Buna göre lisans bursu 6 bin TL’ye, yüksek lisans bursu 22 bin 500 TL’ye, doktora bursu ise 32 bin 500 TL’ye yükseltildi. Doktora öğrencilerine ayrıca performans ödemesi imkânı da sunulacak.
TÜBİTAK burs tutarları 2026 yılı için yeniden düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada TÜBİTAK’ın lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki burs desteklerinin artırıldığını duyurdu.
Lisans ve yüksek lisans için yeni burs tutarları
Bakan Kacır’ın paylaştığı bilgilere göre TÜBİTAK tarafından sağlanan burslar eğitim kademelerine göre güncellendi. Buna göre lisans öğrencileri için aylık burs 6 bin TL oldu. Yüksek lisans öğrencilerine verilecek burs tutarı ise 22 bin 500 TL olarak belirlendi.
Doktora bursu 32 bin 500 TL’ye yükseldi
Yeni düzenleme kapsamında doktora öğrencileri için burs tutarı 32 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Ayrıca doktora bursiyerlerinin 11 bin TL’ye kadar performans ödemesinden faydalanabileceği bilgisi de paylaşıldı.
Doktora sonrası burs ve performans desteği
TÜBİTAK’ın doktora sonrası araştırmacılara sağladığı burs miktarı ise 43 bin 500 TL’ye yükseldi. Bu grupta yer alan bursiyerlere 13 bin 500 TL’ye kadar performans ödemesi yapılabileceği aktarıldı.
Burslar ne zaman ve nasıl yatırılıyor?
Burs ödemeleri, ilgili ayı takip eden ayın ilk 15 günü içinde bursiyerlerin kendi adlarına kayıtlı banka hesaplarına havale yoluyla gerçekleştiriliyor.
Burs süresi ve başlangıç-bitiş tarihleri
Burs süresi, başvurunun alındığı aydan itibaren başlatılıyor ve en fazla normal eğitim-öğretim süresinin tamamlandığı yıldaki haziran ayı ödemesiyle sona erdiriliyor. Destek hakkı kazanan öğrencilerin bursları; bahar dönemi için mart, güz dönemi için ise ekim ayından itibaren geçerli olacak şekilde başlatılıyor. Ödemeler yılın 12 ayını kapsıyor. Normal eğitim süresi tamamlanmadan mezun olan bursiyerlerin bursları, mezuniyet belgesindeki ay itibarıyla bitiriliyor.
Bursun devam koşulları
TÜBİTAK bursunun devam edebilmesi için bursiyerin aktif öğrenci olması ve başarı şartını koruması gerekiyor. Buna göre genel ağırlıklı not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2,50/4, yüzlük sistemde ise en az 65/100 olması şartı aranıyor. Not ortalaması şartının altına düşülmesi veya öğrencinin aktif olmaması halinde burs, koşullar yeniden sağlanana kadar durduruluyor. Başarısızlık nedeniyle durdurulan dönem burs süresinden düşülüyor. Şartlar yeniden sağlandığında burs, takip eden ilk eğitim-öğretim döneminde (mart veya ekim) tekrar başlatılıyor.