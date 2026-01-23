TÜBİTAK bursları 2026 ne kadar oldu? Lisans, yüksek lisans, doktora TÜBİTAK güncel burs tutarları

Bursun devam koşulları

TÜBİTAK bursunun devam edebilmesi için bursiyerin aktif öğrenci olması ve başarı şartını koruması gerekiyor. Buna göre genel ağırlıklı not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2,50/4, yüzlük sistemde ise en az 65/100 olması şartı aranıyor. Not ortalaması şartının altına düşülmesi veya öğrencinin aktif olmaması halinde burs, koşullar yeniden sağlanana kadar durduruluyor. Başarısızlık nedeniyle durdurulan dönem burs süresinden düşülüyor. Şartlar yeniden sağlandığında burs, takip eden ilk eğitim-öğretim döneminde (mart veya ekim) tekrar başlatılıyor.