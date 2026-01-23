Yeni Şafak
Bu hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ocak 2026 ÖSYM sınav takvimi

19:0723/01/2026, Cuma
Bu hafta sonu sınav var mı? 24-25 Ocak 2026 ÖSYM sınav takvimi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 yılının ilk sınavını bu hafta sonu gerçekleştirecek. 24 Ocak Cumartesi günü uygulanacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1), Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav salonlarında yapılacak. Sınav saat 13.45’te başlayacak, adaylar 13.30’dan sonra binalara alınmayacak.

ÖSYM, 2026 yılının ilk sınavını bu hafta sonu düzenliyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/1), 24 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Sınava katılacak adaylar, sınav giriş saatleri ve uygulama bilgilerini merak ederken “Bu hafta sonu sınav var mı?” sorusunun yanıtı netleşti.

ÖSYM’den yapılan bilgilendirmeye göre, e-YDS 2026/1 sınavı Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana illerinde uygulanacak. Sınav, bu şehirlerdeki 47 e-Sınav Salonunda gerçekleştirilecek.

Sınav saati ve giriş kuralı

Sınav saat 13.45’te başlayacak. ÖSYM uygulamasına göre adaylar, 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav saatinden önce binada hazır bulunmaları gerekiyor.

80 soru için 180 dakika süre

Adaylara 80 sorudan oluşan test yöneltilecek. Sınav süresi ise 180 dakika olarak belirlendi. Ayrıca ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar, tanınan ilave süreyi sınav sırasında kullanabilecek.

Kimliği eksik olanlar için nüfus müdürlükleri açık

Kimlik kartını kaybeden, kimliği bulunmayan ya da kimlik kartında T.C. kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için sınav günü il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık tutulacak.

