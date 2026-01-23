Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Balkan Barış Platformu üyelerini kabul etti

18:4523/01/2026, Cuma
G: 23/01/2026, Cuma
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan Barış Platformu üyelerini Dolmabahçe'de kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan Barış Platformu kapsamında İstanbul’da bir araya gelen üye ülkelerin dışişleri bakanları ve temsilcilerini kabul etti. Kabulde Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, platformun ikinci toplantısının İstanbul’da düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölgesel sahiplenme anlayışıyla yürütülen istişarelerin önemine dikkat çekti. Erdoğan, Balkan ülkeleri arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın mevcut küresel sınamalar karşısında daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimoviç, Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donica Gervella-Schwarz, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç, Kuzey Makedonya Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timco Mucinski, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Elisa Spiropali ile Sırbistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nevena Jovanoviç’i İstanbul’da kabul etti.

Sınır güvenliği ve 'birlikte hareket' vurgusu

Kabulde, Balkan Barış Platformu’nun İstanbul’da gerçekleştirilen ikinci toplantısı ele alınırken, sınır güvenliği, enerji, teknoloji ve ulaşım başta olmak üzere birçok alanda bölgesel iş birliği imkanları değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın ve bölgenin çeşitli sınamalarla karşı karşıya olduğunu belirterek, Balkan ülkeleri arasındaki dayanışma ve karşılıklı anlayışın bu süreçte büyük önem taşıdığını ifade etti.

"Balkanlar'da da aynı yaklaşımla hareket edilmeli"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Ukrayna, Gazze ve Suriye başta olmak üzere birçok bölgede barışın tesisi için yoğun diplomatik çaba gösterdiğini vurgulayarak, Balkanlar’da da geçmişten ders alan ve geleceği hedefleyen bir yaklaşımla hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sabri Demir eşlik etti.



#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Balkan Barış Platformu
