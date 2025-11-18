Ersoy, bu eserin, Türkiye ile Bulgaristan’ın ortak tarihi ve kültürel bağlarını karşılıklı saygı, diyalog ve dayanışma temelinde daha da güçlendireceğini vurguladı.





Caminin yapımında emek veren tüm kurum ve yetkililere teşekkür eden Ersoy, cami ve külliyenin Balkan coğrafyasında uzun yıllar boyunca hizmet verecek önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

Bakan Ersoy, eserin Kırcaali halkına, bölgedeki Müslümanlara ve tüm topluma hayırlı olmasını diledi.



