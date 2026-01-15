EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA NE KADAR OLDU? Emekli güncel maaş hesaplama tablosu 2026

En düşük emekli aylığına yönelik beklenen adım Meclis’e taşındı. Kök maaşı düşük olduğu için yapılan zamların ardından dahi aylıkları 16 bin TL ve altında kalan yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için AK Parti harekete geçti. TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun teklifinde, en düşük emekli maaşı için öngörülen yeni rakam netleşti.

1 /5 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin uzun süredir gündeminde yer alan en düşük emekli aylığı düzenlemesinde kritik gelişme yaşandı. Yapılan artışlara rağmen kök maaşı düşük kalan emekliler için hazırlanan kanun teklifi TBMM’ye sunulurken, taban maaşta uygulanacak yeni tutar da belli oldu. Zam oranlarının netleşmesiyle birlikte emekliler yeni maaş hesaplamalarına odaklandı.

2 /5 Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşti ve emeklilerin 2026 Ocak–Haziran döneminde alacağı zam oranı netlik kazandı. Buna göre, 2026 yılının ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtılacak artış yüzde 12,19 olarak hesaplandı. En düşük emekli aylığında ise daha yüksek bir artış yapılarak yüzde 18,48 oranında zam uygulandı.

3 /5 En düşük emekli aylığından 4 milyon 917 bin kişi eklenecek. Yeni en düşük emekli maaşı Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak. Maaşların yatma süresine kadar kanunun onaylanması yetişmezse, fark olarak belirlenen tarihte 3 bin 119 lira hesaplara yansıyacak.

4 /5 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLDU? TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığına yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sundu. Düzenlemeye göre, 2026 yılı için en düşük emekli maaşı yüzde 18,48 oranında artırılarak 20 bin liraya yükseltildi.