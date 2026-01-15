TÜTÜN İKRAMİYESİ SGK ÖDEME TAKVİMİ: 2026 tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman ödenecek?

TÜTÜN İKRAMİYESİ NEDİR?

SGK'ca vazife malulü olduğu değerlendirilen TSK personeline (yedek subay, erbaş ve er dahil) başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılmaktadır.

Malulün ölümü halinde eşi ve çocukları aylık aldıkları sürece ek ödemeden yararlanmakta, ek ödeme aylık bağlanan hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılmaktadır. Ek ödeme miktarı ilgili kanun hükümlerine göre değişmektedir.