TÜTÜN İKRAMİYESİ SGK ÖDEME TAKVİMİ: 2026 tütün ikramiyesi yattı mı, ne zaman ödenecek?

2026 yılı tütün ikramiyesi ödemeleri, vazife ve harp malulü erbaş-erler ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık alan korucular, siviller ve bu hak sahiplerinin dul ve yetimleri tarafından yakından takip ediliyor. Memur maaş katsayısına göre belirlenen tütün ikramiyesi ve ek ödeme tutarları, ocak ayı zamlarının ardından yeniden hesaplandı. SGK tarafından yapılacak ödemelerin hangi tarihte hesaplara yatırılacağı ise merak konusu oldu.
Ocak 2026’nın gelmesiyle birlikte tütün ikramiyesi ve ek ödeme takvimi gündeme taşındı. Vazife ve harp malulleri ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan hak sahiplerine ödenecek tütün ikramiyeleri, maluliyet derecelerine göre hesaplanıyor. SGK’nın belirleyeceği ödeme tarihleri doğrultusunda ikramiyeler banka hesapları ve PTT üzerinden alınabilecek.
TÜTÜN İKRAMİYESİ 2026 NE ZAMAN YATACAK?
2026 Tütün ikramiyesi, 1 Ocak’ta belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak yılın ilk 3 ayı içerisinde Ocak, Şubat veya Mart ayları içerisinde ödenecektir. Ödemelerin ocak sonunda başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
TÜTÜN İKRAMİYESİ NEDİR?
SGK'ca vazife malulü olduğu değerlendirilen TSK personeline (yedek subay, erbaş ve er dahil) başvuru tarihini izleyen yılın en geç ilk üç ayı içinde ve takip eden her yıl ek ödeme yapılmaktadır.
Malulün ölümü halinde eşi ve çocukları aylık aldıkları sürece ek ödemeden yararlanmakta, ek ödeme aylık bağlanan hak sahipleri arasında eşit olarak paylaştırılmaktadır. Ek ödeme miktarı ilgili kanun hükümlerine göre değişmektedir.
TÜTÜN İKRAMİYESİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?
Kurumumuzca aylık bağlanmış olan vazife/harp malulü erbaş ve erler ile 2330 sayılı Kanun kapsamında aylık bağlanan korucu ve siviller ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine maluliyet dereceleri esas alınarak yılın ilk üç ayı içerisinde, 1 Ocak tarihinde belirlenen memur maaş katsayısı esas alınarak ödenmektedir. 6495 Sayılı Kanunla daha önce kendilerine tütün ikramiyesi ödenmeyen dul ve yetimlere 01.10.2013 tarihinden itibaren tütün ikramiyesi ödenmesi imkanı getirilmiştir.