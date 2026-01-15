TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kura çekilişleri, açıklanan takvim doğrultusunda sürüyor. 9 bin 659 sosyal konutun inşa edileceği Malatya’da konut kurası, 17 Ocak tarihinde Kemal Sunal Konferans Salonu’nda saat 11.00’da gerçekleştirilecek. TOKİ Malatya kurasına katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlara ilişkin isim listeleri de merak konusu. Peki Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Darendere, Doğanşehir, Doğanyol, Hekimhan, Kale, Kuluncak, Yazıhan TOKİ kurasına katılacak isimler yayınlandı mı? İşte 500 bin sosyal konut projesi Malatya kura çekilişine katılacakların listesi.

