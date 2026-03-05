Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

17:495/03/2026, Perşembe
İki liderin görüşme gündemi Nahçıvan'a yönelik İHA'lı saldırı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırı ele alındı. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırıyı ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.



