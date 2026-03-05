Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

İki liderin görüşme gündemi Nahçıvan'a yönelik İHA'lı saldırı oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. İki liderin görüşmesinde Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne yönelik saldırı ele alındı. Saldırıyı kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
