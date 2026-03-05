Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.