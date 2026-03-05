Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Dışişleri'nden Nahçıvan açıklaması: Azerbaycan'a bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri'nden Nahçıvan açıklaması: Azerbaycan'a bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz

16:355/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Dışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Azerbaycan, İran topraklarından Nahçıvan'a düzenlenen ve iki sivilin yaralanmasına yol açan İHA saldırılarını şiddetle kınayarak İran'a protesto notası verdi.

Konuyla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir.''



#dışişleri bakanlığı
#nahçıvan
#azerbaycan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var? 5 Mart Perşembe maç programı