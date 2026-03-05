Dışişleri'nden Nahçıvan açıklaması: Azerbaycan'a bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Azerbaycan, İran topraklarından Nahçıvan'a düzenlenen ve iki sivilin yaralanmasına yol açan İHA saldırılarını şiddetle kınayarak İran'a protesto notası verdi.
Konuyla ilgili Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Azerbaycan’ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan’ın yanında durmaya devam edecektir.''