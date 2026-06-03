TÜİK Mayıs 2026 enflasyon beklentisi: Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜFE beklentisi yüzde kaç oldu? İşte detaylar

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs 2026 enflasyon verilerini 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da açıklayacak. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Mayıs enflasyon beklentisi yüzde 1,89’a yükseldi.

Mayıs enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Mayıs enflasyon beklentisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının yayımladığı Piyasa Katılımcıları Anketi ile gündeme geldi. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak Mayıs 2026 enflasyon verileri, 5 Haziran Cuma günü saat 10.00’da belli olacak.

Açıklanacak veriler; memur ve emekli maaş zammı hesaplamaları ile kira artış oranlarının belirlenmesinde takip edilen temel göstergeler arasında yer alıyor.

TCMB anketinde enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla hazırladığı Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı.

Ankete göre, geçen ay yüzde 1,82 olan Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi bu anket döneminde yüzde 1,89’a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,53’ten yüzde 28,94’e yükseldi.

Ankette öne çıkan beklentiler şöyle:

Mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi: Yüzde 1,89

Yıl sonu TÜFE artışı beklentisi: Yüzde 28,94

12 ay sonrası TÜFE beklentisi: Yüzde 23,82

24 ay sonrası TÜFE beklentisi: Yüzde 18,43

Dolar/TL ve cari açık beklentileri de arttı

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,2285’ten 51,5711’e yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 53,6195’ten 54,6923’e çıktı.

Cari işlemler açığı beklentilerinde de artış kaydedildi. Bir önceki anket döneminde 44,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 47,8 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari açık beklentisi ise 39,8 milyar dolardan 41,6 milyar dolara çıktı.

Büyüme ve politika faizi beklentileri

Ankette cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla artış beklentisi yüzde 3,5’ten yüzde 3,3’e geriledi. Gelecek yıl için büyüme beklentisi ise yüzde 4,1 seviyesinde sabit kaldı.

TCMB’nin politika faizine ilişkin beklentilerde ilk toplantı için yüzde 37, ikinci toplantı için yüzde 37, üçüncü toplantı için ise yüzde 35,99 seviyesi öne çıktı. 12 ay sonrası politika faizi beklentisi yüzde 30,22 olarak kaydedildi.