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Uzman çavuş tayinleri ne zaman açıklanacak 2026? Uzman çavuş tayin sonuçları hangi tarihte açıklanır?

Uzman çavuş tayinleri ne zaman açıklanacak 2026? Uzman çavuş tayin sonuçları hangi tarihte açıklanır?

15:534/06/2026, Perşembe
Yeni Şafak
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2026 yılı uzman çavuş tayin sürecinde gözler yeni açıklamalara çevrildi. Jandarma Genel Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki tayin sonuçlarının duyurulmasının ardından, Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri personeli de sonuç tarihine odaklandı.

Uzman çavuş tayin sonuçlarıyla ilgili bekleyiş sürüyor. Jandarma ve Hava Kuvvetleri personelinin sonuçlarını öğrenmesinin ardından, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan personel sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

UZMAN ÇAVUŞ TAYİNLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

Milyonlarca askeri personel, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelecek olan atama duyurularını merakla beklemeye başladı. 2026 yılı genel atama döneminde komutanlıklar sonuçları açıklamaya başladı. Jandarma Genel Komutanlığ, 2026 yılı genel atamaları sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde açıklandı. Öte yandan toplamda 18 bin 035 uzman erbaşın yeni görev yeri belli oldu. Sonuçlara bakıldığında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'da görevli uzman çavuşların tayin sonuçları Nisan ayının son haftasında ilan etmişti. 

Birçok kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş tayin sonuçlarını merak etti. Öte yandan Karak Kuvvetleri Komutanlığı tayin sonuçlarının Haziran ayının ilk iki haftası içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ise sonuçları Haziran ayının ortalarında açıklaması bekleniyor.

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