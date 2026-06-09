Uzman çavuş tayinleri açıklandı mı 2026? Uzman çavuş tayin sonuçları hangi tarihte açıklanır?

Birçok kişi Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman çavuş tayin sonuçlarını merak etti. Öte yandan Karak Kuvvetleri Komutanlığı tayin sonuçlarının Haziran ayının ilk iki haftası içinde açıklanacağı tahmin ediliyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ise sonuçları Haziran ayının ortalarında açıklaması bekleniyor.