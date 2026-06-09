Roblox için erişim engelinde yeni süreç başladı

Bakan Uraloğlu: "Discord ve Roblox gibi platformlar aslında tam anlamıyla sosyal medya platformları değiller. Bizim amacımız, çocukların oynaması gereken yararlı oyunları engellemek değil, daha çok sosyal medya kullanımı noktasında bazı sınırlamalar getirmek. Örneğin, çocuklar bu platformlarda hesap açamayacaklar. Bazı ülkelerde anne-baba izni gerektiği gibi biz de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girmemelerini istiyoruz. Türkiye'de bu oyun platformlarının temsilcisi yoktu, fakat mahkeme kararlarıyla aldığımız tedbirler sonrası bizimle iletişime geçtiler. Eğer platformda zararlı içerikler varsa, bunları engelleyebiliriz ama faydalı içeriklerin devam etmesini sağlayabiliriz.

Şu anda bu konuda görüşmeler sürüyor ve doğru adımlar atıldığında, hukuki süreç sonunda platformların tekrar açılması mümkün olabilir."