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Roblox için erişim engelinde yeni süreç başladı

Roblox için erişim engelinde yeni süreç başladı

21:449/06/2026, Salı
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Roblox için erişim engelinde yeni süreç başladı
Roblox için erişim engelinde yeni süreç başladı

Roblox erişim engeliyle ilgili Rusya’da dikkat çeken yeni bir süreç başladı. Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ve Roskomnadzor, platformun mevzuata uyacağına dair garanti sunduğunu açıklarken, Roblox’un yeniden erişime açılması için güvenlik birimlerine resmi başvuru yapıldı.

Rusya’da Roblox erişim engeli için yeni bir adım atıldı. Dijital Kalkınma Bakanlığı ve Roskomnadzor, platforma yönelik sınırlamanın kaldırılması amacıyla güvenlik birimlerine başvurdu.

Roblox erişim engeli için resmi başvuru

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı ile Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor, dijital oyun platformu Roblox’a yönelik erişim engelinin kaldırılması için ilgili güvenlik birimlerine başvurdu.

Bakanlık açıklamasında, Roblox’un Rus mevzuatına uyacağına dair gerekli garantileri sunduğu bildirildi. Açıklamada, haziran ayı başında Roblox ile Rus kullanıcıların hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik koşullar üzerinde mutabakata varıldığı belirtildi.

Roblox hangi tedbirleri sundu?

Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığına göre Roblox, özellikle çocuk kullanıcıların korunmasına yönelik kapsamlı tedbirler sundu. Bu tedbirlerin, çocukları zararlı ve tehlikeli bilgilerden ve diğer kullanıcıların istenmeyen davranışlarından korumayı hedeflediği kaydedildi.

Süreçte öne çıkan başlıklar şöyle:

  • Roblox’un Rus mevzuatına uyacağına dair garanti sunması
  • Rus kullanıcıların hak ve çıkarlarının korunmasına yönelik koşullarda uzlaşılması
  • Çocuk kullanıcıların zararlı ve tehlikeli içeriklerden korunmasına yönelik tedbirler
  • Diğer kullanıcıların istenmeyen davranışlarına karşı önlem alınması
  • Erişim engelinin kaldırılması için güvenlik birimlerine başvuru yapılması

Yabancı dijital servislerle doğrudan görüşme

Açıklamada, Rusya’da faaliyetleri sınırlandırılanlar dahil olmak üzere yabancı dijital servislerin operatörleriyle doğrudan görüşmeler yürütüldüğü de ifade edildi.

Roblox’a Rusya’da, terör ve LGBT konularında propaganda yapıldığı gerekçesiyle Aralık 2025’te erişim engeli getirilmişti. Son başvuru, platformun ülkedeki erişim durumuna ilişkin yeni bir sürecin başladığını gösteriyor.

Türkiye'de son durum

Bakan Uraloğlu: "Discord ve Roblox gibi platformlar aslında tam anlamıyla sosyal medya platformları değiller. Bizim amacımız, çocukların oynaması gereken yararlı oyunları engellemek değil, daha çok sosyal medya kullanımı noktasında bazı sınırlamalar getirmek. Örneğin, çocuklar bu platformlarda hesap açamayacaklar. Bazı ülkelerde anne-baba izni gerektiği gibi biz de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medyaya girmemelerini istiyoruz. Türkiye'de bu oyun platformlarının temsilcisi yoktu, fakat mahkeme kararlarıyla aldığımız tedbirler sonrası bizimle iletişime geçtiler. Eğer platformda zararlı içerikler varsa, bunları engelleyebiliriz ama faydalı içeriklerin devam etmesini sağlayabiliriz.
Şu anda bu konuda görüşmeler sürüyor ve doğru adımlar atıldığında, hukuki süreç sonunda platformların tekrar açılması mümkün olabilir."

Roblox neden yasaklanmıştı?

Bir öneki Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, Anayasamız gereği çocukların korunmasının devletin birincil sorumluluğu olduğunu ifade etti. Tunç, Roblox'a getirilen erişim engelinin gerekçesi olarak, platformda çocuk istismarına yol açabilecek içeriklerin bulunmasını gösterdi.

Roblox nedir?

Roblox, 2006 yılında Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformudur. Bu platformda, Lua programlama diliyle yapılmış birçok oyun bulunur ve kullanıcılar bu oyunları popülerlik sırasına göre oynamaktadır.

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