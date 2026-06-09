Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için 2026 YKS maratonunda geri sayım başladı. 20 ve 21 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT oturumlarıyla gerçekleştirilecek sınav öncesinde adayların gündeminde sınav giriş belgeleri yer alıyor. ÖSYM tarafından henüz 2026 YKS sınav giriş yerlerine ilişkin resmi duyuru yayımlanmazken, belgelerin erişime açılmasıyla birlikte adaylar sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini ÖSYM AİS üzerinden sorgulayabilecek. Peki YKS sınav giriş belgesi ne zaman alınacak, tarih açıklandı mı? İşte 2026 YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı.

1 /6 Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın katılım sağlayacağı 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonunda geri sayım hızlanırken, gözler ÖSYM’den gelecek resmi sınav giriş yeri duyurusuna kilitlendi. 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde adayların binalarını ve salonlarını gösteren YKS sınav giriş belgesinin, ÖSYM’nin geleneksel takvim uygulamaları doğrultusunda sınav gününden yaklaşık 10 gün önce yani bu hafta içerisinde (9-12 Haziran tarihleri arasında) erişime açılması bekleniyor. İşte 2026 YKS sınav yerleri ÖSYM AİS sorgulama ekranı.

2 /6 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? YKS adaylarının en çok araştırdığı başlıkların başında sınav giriş belgeleri geliyor. ÖSYM'nin önceki yıllardaki takvimi dikkate alındığında, sınav yerlerinin genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan edildiği biliniyor. Bu doğrultuda 2026 YKS giriş belgelerinin de 10 Haziran civarında erişime açılması öngörülüyor. YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

3 /6 YKS sınav süreci, 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15'te yapılacak Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile başlayacak.

4 /6 Adayların temel bilgi ve becerilerinin ölçüleceği bu ilk oturumun ardından, 21 Haziran 2026 Pazar günü sabah saatlerinde Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

5 /6 YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak. YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor.