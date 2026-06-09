Emekli banka promosyonu Haziran ayı kampanyaları yeni liste! 4A, 4B, 4C'li Emekliye en yüksek promosyon veren bankalar

2026 HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Türkiye İş Bankası (İşbank) Maaşını bankaya taşıyanlar için en düşük promosyon tutarı 16 bin 250 lira olarak belirlenirken maaş tutarına göre promosyon ödemesi 25 bin liraya kadar ulaşıyor.

Garanti BBVA 1-30 Haziran tarihleri arasında başvuru yapacaklar için banka promosyon kampanyasını güncelleyerek 25 bin liraya kadar yükseltti. Başvurular şubeler ve dijital kanallar üzerinden yapılabilir.

Akbank: SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı Akbank’tan alma taahhüdü vermeniz durumunda 20 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapılıyor.