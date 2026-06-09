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Fenerbahçe hazırlık maçları programı belli oldu: İlk rakip Admira Wacker

Fenerbahçe hazırlık maçları programı belli oldu: İlk rakip Admira Wacker

20:389/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçe hazırlık maçları programı, 2026-2027 sezonu öncesi sarı-lacivertli taraftarların gündemine girdi. Yeni sezon kampını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde yapacak olan Fenerbahçe, Admira Wacker, Pogon Szczecin ve LASK karşısında sahaya çıkarak sezon öncesi ilk sınavlarını verecek.

Fenerbahçe hazırlık maçları programı, 2026-2027 sezonu öncesi netleşti. Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında üç hazırlık karşılaşması oynayacak.

Fenerbahçe hazırlık maçları programı açıklandı


Fenerbahçe, 2026-2027 sezonu öncesi hazırlık kampı ve maç programını duyurdu. Sarı-lacivertli takım, 5-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında Avusturya’nın Windischgarsten bölgesinde kamp yapacak.


Fenerbahçe, kamp döneminde LASK’ın ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyon kapsamında üç hazırlık maçına çıkacak. Bu karşılaşmaların ikisi Summer Series Upper Austria kapsamında oynanacak.

İlk maç Admira Wacker ile


Fenerbahçe’nin Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçı, 8 Temmuz 2026’da Admira Wacker karşısında olacak. Mücadele, Raiffeisen Arena’da oynanacak ve Summer Series Upper Austria takviminde yer alacak.


Sarı-lacivertli ekip, ikinci maçında 11 Temmuz 2026’da Pogon Szczecin ile karşılaşacak. Bu mücadele ise Hofmann Personal Stadion’da yapılacak.

Kampın son maçı LASK karşısında


Fenerbahçe, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında LASK ile sahaya çıkacak. 14 Temmuz 2026’daki karşılaşma Raiffeisen Arena’da oynanacak ve Summer Series Upper Austria kapsamında düzenlenecek.

Fenerbahçe’nin açıklanan hazırlık maçı programı şöyle:


  • 8 Temmuz 2026: Fenerbahçe - Admira Wacker | Raiffeisen Arena
  • 11 Temmuz 2026: Fenerbahçe - Pogon Szczecin | Hofmann Personal Stadion
  • 14 Temmuz 2026: LASK - Fenerbahçe | Raiffeisen Arena


Açıklanan programa göre Fenerbahçe, yeni sezon öncesi hazırlık sürecini Avusturya kampı ve üç özel maçla sürdürecek.

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