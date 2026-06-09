Akaryakıt fiyatları son durum 9 Haziran: Benzin, motorin ve LPG’de bugün tabela değişti mi? Zam ya da indirim var mı?

En yüksek benzin ve motorin fiyatı İzmir’de





Açıklanan listeye göre üç büyük şehir arasında benzinin litre fiyatı İzmir’de 64,20 TL ile öne çıktı. Motorinde de en yüksek fiyat 67,72 TL ile İzmir’de görüldü.





İstanbul’da ise Avrupa ve Anadolu yakası arasında küçük fiyat farkları bulunuyor. Benzin, motorin ve LPG’deki fiyat farklılığı, pompa tabelalarına bölgesel olarak yansıyor.