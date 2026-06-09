Akaryakıt fiyatları son durum 9 Haziran: Benzin, motorin ve LPG’de bugün tabela değişti mi? Zam ya da indirim var mı?

Akaryakıt fiyatları 9 Haziran Salı günü araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı merak edilirken; İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları şehir ve yakaya göre değişiklik gösterdi. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler.
Akaryakıt fiyatları 9 Haziran Salı günü araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir’de benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarında bugün yeni bir zam ya da indirim yansımadı.
9 Haziran akaryakıt fiyatlarında zam veya indirim var mı?
Akaryakıt fiyatları, 9 Haziran 2026 Salı günü İstanbul, Ankara ve İzmir’de araç sahiplerinin gündeminde yer aldı. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle benzin, motorin ve LPG pompa fiyatlarında değişiklik olup olmadığı araştırılıyor.
Bugün için akaryakıt ürünlerinde yeni bir fiyat artışı ya da indirim uygulanmadı. Bu nedenle pompa fiyatları haftanın ikinci gününde sabit seyrini korudu.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel pompa fiyatları
Büyükşehirlerde benzin, motorin ve LPG fiyatları yakıt türüne ve bölgeye göre farklılık gösteriyor. 9 Haziran Salı günü geçerli güncel litre fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa yakası: Benzin 62,97 TL, motorin 66,33 TL, LPG 31,99 TL
İstanbul Anadolu yakası: Benzin 62,82 TL, motorin 66,20 TL, LPG 31,39 TL
Ankara: Benzin 63,92 TL, motorin 67,45 TL, LPG 31,97 TL
İzmir: Benzin 64,20 TL, motorin 67,72 TL, LPG 31,79 TL
En yüksek benzin ve motorin fiyatı İzmir’de
Açıklanan listeye göre üç büyük şehir arasında benzinin litre fiyatı İzmir’de 64,20 TL ile öne çıktı. Motorinde de en yüksek fiyat 67,72 TL ile İzmir’de görüldü.
İstanbul’da ise Avrupa ve Anadolu yakası arasında küçük fiyat farkları bulunuyor. Benzin, motorin ve LPG’deki fiyat farklılığı, pompa tabelalarına bölgesel olarak yansıyor.
Güncel durum
9 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’de akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam ya da indirim yansımadı. Araç sahipleri, benzin, motorin ve LPG litre fiyatlarını güncel pompa tarifeleri üzerinden takip etmeyi sürdürüyor.