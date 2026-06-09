TOKİ açık satışta konutlar 15 Haziran 2026 – 17 Temmuz 2026 arasında, kurasız ve başvuru önceliğine göre satışa sunulacak. Ödeme seçenekleri konusunda 3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek. TOKİ’nin 2026 açık satış proje listesine göre Eskişehir’de kurasız konut satışı bulunmakta. Peki TOKİ Eskişehir açık satış konutları hangi ilçelerde? İşte 20 bin kurasız konutta ödeme planı.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası için start veriliyor. Satışlar 15 Haziran-17 Temmuz 2026 arasında, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacak. Başvuru için T.C. vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, kişinin ve eşinin üzerine kayıtlı konut bulunmaması ve daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak şartı aranıyor.
TOKİ 20 bin kurasız konut projesi Eskişehir’de hangi ilçelerde var?
TOKİ’nin 2026 açık satış proje listesine göre Eskişehir’de kurasız konut satışı Odunpazarı ve Günyüzü ilçelerinde var. Odunpazarı’nda Aşağıçağlan Mahallesi 1. Etap’ta 227, Aşağıçağlan Mahallesi 2. Etap’ta 272 konut; Günyüzü’nde ise 66 konut satış listesinde yer alıyor. Eskişehir toplamı 565 konut görünüyor.
TOKİ 20 bin konut projesi Eskişehir ilçeleri
TOKİ 20 bin kurasız açık konut satışı kampanyasından kimler faydalanabilecek?
18 yaş üstü, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları kampanyadan yararlanabilecek. Başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ön başvuru, başvuru bedeli ve kura çekimi olacak mı?
Ön başvuru olmayacak. Açık satış usulüyle konutlar satılacak. Başvuru bedeli olmayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası ikametgah koşulu var mı? Dileyen istediği ilden konut alabiliyor mu?
İkamet koşulu bulunmuyor. Vatandaşlar proje bulunan 64 ilden birinden seçim yapabilecek.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyasında gelir koşulu var mı?
Herhangi bir gelir koşulu bulunmuyor.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışında evler hangi ödeme koşullarıyla satışa sunulacak?
3 alternatif sunulacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim, ikincisi yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim ve üçüncüsü yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade alternatiflerinden biri seçilebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
Sözleşme imzalanmasının ardından peşinat ve taksit ödemeleri başlayacak.
TOKİ kurasız açık satış konut kampanyası konut teslimleri ne zaman yapılacak?
Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi büyüklükte konutlar olacak?
2+1 ve 3+1 satışa sunulacak. İstenilen konut tipi seçilebilecek.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı kampanyasında hangi il ve ilçede kaç konut satışa çıkarılacak?
İl ve konut sayıları erişime açıldı. Projede en fazla konutun satılacağı iller Ankara, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satılacağı il ve ilçeler de netleşti. Ankara'nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde 2 bin 62 konut, İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satılacak.
TOKİ 20 bin kurasız konut satışı olan il ve ilçeler için tıklayın