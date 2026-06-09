12 Haziran’da okullar tatil mi? Cuma günü ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılacak mı? MEB duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı, 12 Haziran 2026 Cuma günü Türkiye genelindeki örgün eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verileceğini duyurdu. Kararın, 13 Haziran’da yapılacak LGS öncesi sınav hazırlıkları kapsamında alındığı belirtildi.

12 Haziran okullar tatil mi?

12 Haziran okullar tatil mi sorusu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıyla netlik kazandı. Bakanlık duyurusuna göre 12 Haziran 2026 Cuma günü, Türkiye genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitime bir gün ara verilecek.

Karar, 13 Haziran 2026 tarihinde yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav öncesi okulların hazırlanması amacıyla alındı.

Tatil kararı kimleri kapsıyor?

12 Haziran’daki eğitim arası, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel örgün eğitim kurumlarını kapsıyor.

Kararın kapsamına giren kademeler şöyle:

Okul öncesi eğitim kurumları

İlkokullar

Ortaokullar

Liseler

Resmi ve özel okullar

Öğretmenlerin idari izinli sayılıp sayılmayacağına ilişkin net bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle öğretmenlerin durumuna dair ek açıklamaların takip edilmesi gerekiyor.

12 Haziran neden tatil edildi?

Okullarda eğitime ara verilmesinin nedeni, 13 Haziran’da yapılacak LGS sınavı için hazırlık sürecinin tamamlanması olarak açıklandı.

Sınavın uygulanacağı okullarda sınıfların ve sıraların düzenlenmesi, sınav ortamının hazırlanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması gerekiyor. Bu hazırlıkların sağlıklı şekilde yapılabilmesi için sınavdan bir gün önce eğitime ara verilecek.

12 Haziran resmi tatil mi?

12 Haziran 2026 Cuma günü resmi genel tatil değildir. Karar yalnızca eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan idari bir düzenleme niteliği taşıyor.

Bu nedenle kamu kurumları, kuruluşlar ve özel sektör için normal mesai düzeni devam edecek.

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