KPSS başvuru ve sınav tarihi bilgileri, detaylı ÖSYM takvimi ile 2026 oturumlarına katılacak adayların gündemindeki olmaya devam ediyor. KPSS başvuru tarihi sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarında iş başvurusu yapacak memur adaylarının büyük bir heyecan ve merakla beklediği ÖSYM 2026 yılı KPSS sınav ve başvuru takvimi nihayet netlik kazandı. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS sınavı ne zaman? İşte detaylar.