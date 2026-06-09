ÖSYM’nin 2026 yılı sınav takvimini ilan etmesiyle birlikte kamu personeli adaylarının beklediği süreç resmen netleşti. Sınav takvimine göre, KPSS Lisans başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Peki, 2026 KPSS sınavı ne zaman? İşte ortaöğretim ve ön lisans KPSS sınav ve başvuru tarihleri.
KPSS başvuru ve sınav tarihi bilgileri, detaylı ÖSYM takvimi ile 2026 oturumlarına katılacak adayların gündemindeki olmaya devam ediyor. KPSS başvuru tarihi sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. Kamu kurumlarında iş başvurusu yapacak memur adaylarının büyük bir heyecan ve merakla beklediği ÖSYM 2026 yılı KPSS sınav ve başvuru takvimi nihayet netlik kazandı. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS sınavı ne zaman? İşte detaylar.
2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026’da başlayıp 10 Ağustos 2026’da sona erecek. KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacak.
2026 KPSS SINAV TAKVİMİ
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. KPSS lisans oturumları;
KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026
KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.
KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.