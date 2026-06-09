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CHP'den ihraç edilecekler netleşti: Kılıçdaroğlu 10 kişiyi kapının önüne koyacak

CHP'den ihraç edilecekler netleşti: Kılıçdaroğlu 10 kişiyi kapının önüne koyacak

23:329/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edeceği Özel ve İmamoğlu'na çok yakın 10 isim...
Kılıçdaroğlu'nun partiden ihraç edeceği Özel ve İmamoğlu'na çok yakın 10 isim...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki konuşmasında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıp, "Arınacağız, kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar." demişti. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı TV 100 canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'nun ilk aşamada 10 ismi CHP'den ihraç edeceğini açıkladı.

CHP’de kurultay sürecine yönelik mutlak butlan kararı ve parti içi tartışmalar yeni bir boyut kazandı.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de yaşanan grup toplantısı geriliminin ardından CHP Genel Merkezi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Partideki yolsuzluklar ve pavyonlardaki delege pazarlıklarına vurgu yapıp isim vermeden Özgür Özel'i hedef tahtasına koyan Kılıçdaroğlu,
“Ne gerekiyorsa yapacağız. Partiyi kirlilikten arındıracağım. Bunun için önyargılı olmayacağım; bu kötüdür atalım partimizden demeyeceğim. Bu kurultay davasını başımıza bela edenlerden hesap soracağım”
ifadelerini kullandı.
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Gündem / Politika
09 Haziran, Salı

Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında salonda Özel’e yönelik “hain” sloganları atıldı.

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından CHP’de bazı isimlerin disiplin süreciyle karşı karşıya kalabileceği iddiaları gündeme geldi.

Bu 10 isim partiden ihraç edilecek

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın TV 100 canlı yayınında aktardığına göre
; parti yönetiminde ihraç edilmeleri beklenen isimler arasında
Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Gökhan Zeybek, Taşkın Özer, Özgür Karabat, Adnan Beker, Cemal Enginyurt ve Ümit Dikbayır
yer alıyor.



#Kemal Kılıçdaroğlu
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