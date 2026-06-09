CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez'deki konuşmasında Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef alıp, "Arınacağız, kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar." demişti. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı TV 100 canlı yayınında, Kılıçdaroğlu'nun ilk aşamada 10 ismi CHP'den ihraç edeceğini açıkladı.
CHP’de kurultay sürecine yönelik mutlak butlan kararı ve parti içi tartışmalar yeni bir boyut kazandı.
Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de yaşanan grup toplantısı geriliminin ardından CHP Genel Merkezi’nde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu’nun konuşması sırasında salonda Özel’e yönelik “hain” sloganları atıldı.
Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarının ardından CHP’de bazı isimlerin disiplin süreciyle karşı karşıya kalabileceği iddiaları gündeme geldi.