Temmuz zammı için son tablo ortaya çıktı: Emekli ve memur maaş zammında yüzde 16,61 ve yüzde 12,4 hesabı

Memur ve memur emeklileri için farklı hesaplama uygulanıyor





Memur ve memur emeklilerinin maaş zammında toplu sözleşme hükümleri de belirleyici oluyor. Bu kapsamda memur ve memur emeklileri, yılın ikinci altı ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.





Enflasyon farkının oluşması için ise ilk altı aylık enflasyonun yüzde 11 seviyesini aşması gerekiyor. Mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri için beş aylık enflasyon farkıyla birlikte hesaplanan zam oranı yüzde 12,4 oldu.