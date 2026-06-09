Temmuz zammı için son tablo ortaya çıktı: Emekli ve memur maaş zammında yüzde 16,61 ve yüzde 12,4 hesabı

Emekli ve memur maaş zammı için Temmuz hesabı Mayıs enflasyonuyla yeniden şekillendi. SSK ve Bağkur emeklileri için yüzde 16,61, memur ve memur emeklileri için yüzde 12,4’lük zam oranı öne çıkarken, milyonların alacağı kesin artış Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. İşte emekli ve memur maaş zammına dair en son gelişmeler...
Emekli ve memur maaş zammı için Mayıs ayı enflasyon verileriyle yeni tablo ortaya çıktı. SSK ve Bağkur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı nihai zam oranı, Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla kesinleşecek.
Temmuz zammı için hesaplar değişti
Emekli ve memur maaş zammı, 2026 yılının ilk beş ayına ilişkin enflasyon verileriyle birlikte yeniden gündeme geldi. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi, memur ve memur emeklisi, Temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zam oranı için Haziran ayı enflasyon verisini bekliyor.
İşçi emeklileri ile memurların maaş artışları, altı aylık enflasyon verileri dikkate alınarak hesaplanıyor. Mayıs enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte zam oranlarına ilişkin ara tablo da belirginleşti.
SSK ve Bağkur emeklileri için oran yüzde 16,61 oldu
SSK ve Bağkur emekli aylıkları için hesaplanan zam ya da enflasyon farkı yüzde 16,61 olarak belirlendi. Bu oran, Temmuz ayında uygulanacak nihai zam için ara hesaplama niteliği taşıyor.
Öne çıkan son tablo şöyle:
- SSK ve Bağkur emeklileri için hesaplanan oran: yüzde 16,61
- Memur ve memur emeklileri için hesaplanan zam oranı: yüzde 12,4
- Memur tarafında toplu sözleşme zammı: yılın ikinci yarısı için yüzde 7
- Nihai oran: Haziran ayı enflasyon verisiyle kesinleşecek
Memur ve memur emeklileri için farklı hesaplama uygulanıyor
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammında toplu sözleşme hükümleri de belirleyici oluyor. Bu kapsamda memur ve memur emeklileri, yılın ikinci altı ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak.
Enflasyon farkının oluşması için ise ilk altı aylık enflasyonun yüzde 11 seviyesini aşması gerekiyor. Mevcut verilere göre memur ve memur emeklileri için beş aylık enflasyon farkıyla birlikte hesaplanan zam oranı yüzde 12,4 oldu.
Net zam Haziran enflasyonuyla belli olacak
Emekli, memur ve memur emeklilerinin Temmuz ayında alacağı kesin zam oranı henüz netleşmedi. Nihai tablo, Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ortaya çıkacak.