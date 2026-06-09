Mahkemesi olanlar dikkat: Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 Adli tatilde hangi davalar görülür?

Süreler nasıl işleyecek?





Adli tatile tabi dava ve işlerde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirlenen sürelerin bitişi tatil dönemine denk gelirse bu süreler ayrıca bir karara gerek olmadan uzatılmış sayılıyor. Kanuna göre süreler, adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzamış kabul ediliyor.





Adli tatil boyunca dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile cevap dilekçeleri alınabiliyor. Tebligat işlemleri yapılabiliyor, dosyalar başka mahkemelere, bölge adliye mahkemelerine veya Yargıtaya gönderilebiliyor.