Mahkemesi olanlar dikkat: Adli tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 2026 Adli tatilde hangi davalar görülür?

Adli tatil 2026 takvimi, mahkeme süreci devam eden vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’ta sona erecek adli tatil döneminde hangi davaların görüleceği, mahkemelerin açık olup olmayacağı ve sürelerin nasıl işleyeceği kanundaki düzenlemelere göre netleşiyor.
Adli tatil 2026 takvimi, dava süreci devam eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre adli tatil 20 Temmuz’da başlayacak, 31 Ağustos’ta sona erecek.
Adli tatil 2026 ne zaman başlayacak?
Adli tatil 2026, 20 Temmuz 2026’da başlayacak ve 31 Ağustos 2026’da sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2026’da başlayacak.
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesinde adli tatilin her yıl aynı tarihler arasında uygulandığı belirtiliyor. Buna göre adli tatil süreci 43 gün sürecek.
Adli tatilde mahkemeler çalışıyor mu?
Adli tatil döneminde mahkemeler tamamen kapanmıyor. Adliyelerde nöbetçi mahkemeler görev yaparken, Yargıtay ve Danıştay’da da nöbetçi heyetler kanunda belirtilen yargılama ve işlemleri sürdürüyor.
Bu süreçte özellikle tutuklusu bulunan dosyalar ve acil nitelik taşıyan dava ve işler ele alınıyor. Diğer davalarda ise yargılama faaliyetlerine yeni adli yıla kadar ara veriliyor.
Adli tatilde hangi davalar görülür?
Adli tatilde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirtilen bazı dava ve işler görülmeye devam eder. Bu kapsamda öne çıkan başlıklar şöyle:
- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delil tespiti gibi geçici hukuki koruma talepleri
- Nafaka, soybağı, velayet ve vesayetle ilgili dava ve işler
- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin dava ve işler
- İşçilerin hizmet akdi veya iş sözleşmesinden doğan davaları
- İflas, konkordato, çekişmesiz yargı işleri ve ivedi görülmesine karar verilen dosyalar,
Ayrıca adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler, tahkim hükümleri kapsamında mahkemenin görev alanına giren işler, ticari defterlerin kaybı nedeniyle belge verilmesi talepleri ve kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri de görülebiliyor.
Süreler nasıl işleyecek?
Adli tatile tabi dava ve işlerde, Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda belirlenen sürelerin bitişi tatil dönemine denk gelirse bu süreler ayrıca bir karara gerek olmadan uzatılmış sayılıyor. Kanuna göre süreler, adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzamış kabul ediliyor.
Adli tatil boyunca dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile cevap dilekçeleri alınabiliyor. Tebligat işlemleri yapılabiliyor, dosyalar başka mahkemelere, bölge adliye mahkemelerine veya Yargıtaya gönderilebiliyor.
Yeni adli yıl 1 Eylül’de başlayacak
2026 adli tatil süreci 31 Ağustos’ta tamamlanacak. Mahkemelerde olağan yargılama takvimi, yeni adli yılın başlayacağı 1 Eylül 2026 itibarıyla devam edecek.