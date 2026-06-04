ESENLER





Oruçreis Mahallesi'nde Tekstilkent bölgesinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kemer Mahallesi'nde 925. Sokak ve Kemer Sokak'ta 4 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Birlik Mahallesi'nde 792., 794., 795. ve 796. sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 1044. Sokak'ta 4 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

FATİH

Şehremini Mahallesi'nde Ahmet Vefik Paşa ve Vezir sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Topkapı Mahallesi'nde Sefa Bostanı ve Sefa Hamamı sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mesihpaşa Mahallesi'nde Aksaray, Azimkâr, Laleli, Mesihpaşa, Ordu, Paşazade, İhtisap Ağası ve Şair Haşmet sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ali Kuşçu Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve caddede 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında yatırım, dönüşüm ve ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların yenilenmesi çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNGÖREN

Sanayi Mahallesi'nde Adatepe, Adem Yavuz, Akça, Derecik, Engin, Eski Londra Asfaltı, Eti, Etiler Çıkmazı, Hızır Reis, Kasım Paşa, Kavak, Kıvırcık, Murat Paşa, Nazlı, Oğuzhan, Sadık ve Yunus Emre sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

SİLİVRİ

Kavaklı Mahallesi ile Yeni Mahalle'nin bazı bölgelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yeni Mahalle'de 125. Yıl, Abdullah Dirik, Sait Girgin ve İletişim sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde birçok sokakta 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Büyük Çavuşlu ve Ortaköy mahallelerinin bazı bölgelerinde, ayrıca Çatalca'nın Ovayenice Mahallesi'nde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kadıköy, Kavaklı, Ortaköy ve Semizkumlar mahallelerinin belirli bölgelerinde, ayrıca Çatalca'nın Elbasan ve Ovayenice mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.









SULTANGAZİ





Cebeci Mahallesi'nde 2493., 2495., 2496., 2497., 2503., 2505. ve U Sokak'ta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.



















































