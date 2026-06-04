İstanbul'da 4 Haziran 2026 Perşembe günü bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş (AYEDAŞ), şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacağını açıkladı. Aynı şekilde Avrupa yakasında yaşanacak kesintiler için de BEDAŞ bilgilendirme sağlıyor. AYEDAŞ ve BEDAŞ 4 Haziran 2026 Perşembe elektrik kesintilerinin olacağı ilçeleri açıkladı! İşte elektrik kesintisi yaşayan ilçeler
BEDAŞ ve AYEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi listesi! 4 Haziran 2026 Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 4 Haziran 2026 Perşembe İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte İstanbul elektrik kesintileri!
Bugün elektrikler kesilecek mi?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 4 Haziran 2026 Perşembe İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak. İşte 4 Haziran 2026 Perşembe tarihli AYEDAŞ elektrik kesintisi programı;
İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde kesilecek?
BEDAŞ tarafından yapılacak olan planlı elektrik kesintilerine dair duyurular yayımlandı.
Elektrik kesintileri, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı ilçelerde ve mahallelerde gerçekleşecek.
İstanbul'da elektrik kesintisi olacak ilçeler ve mahalleler, BEDAŞ'ın web sitesi üzerinden duyurulmuş olup, bu kesintiler hakkında detaylı bilgi almak için şu yollar kullanılabilir:
BEDAŞ web sitesi üzerinden "Planlı Kesintiler" sekmesinden, Avrupa Yakası'ndaki kesintilere dair bilgilere ulaşılabilir.
ALO 186 hattı üzerinden arıza ve kesinti durumları sorgulanabilir.
BEDAŞ'ın mobil uygulamaları ve SMS bilgilendirme servisinden de kesinti hakkında bilgi alınabilir.
Ayrıca AYEDAŞ tarafından da Anadolu Yakası'ndaki kesintilerle ilgili bilgi alınabilir.
4 HAZİRAN İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
ARNAVUTKÖY
Ömerli Mahallesi'nde bulunan Prof. Mehmet Bozkurt Sokak çevresinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 00.05 ile 06.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Hadımköy Mahallesi'nde Ayasofya, Gök, Serin ve İzci sokaklarında; Hastane Mahallesi'nde ise Ayasofya, Cabbar, Gökyüzü, Hadımköy İstanbul, Terakki ve Zemin sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında diğer altyapı kuruluşlarının çalışmaları nedeniyle deplase çalışması kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.
AVCILAR
Tahtakale Mahallesi genelinde ve özellikle Ayçiçeği ile Begonya sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Ayçiçeği Sokak'ta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 18.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
ESENLER
Oruçreis Mahallesi'nde Tekstilkent bölgesinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 00.30 ile 06.30 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kemer Mahallesi'nde 925. Sokak ve Kemer Sokak'ta 4 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Birlik Mahallesi'nde 792., 794., 795. ve 796. sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kazım Karabekir Mahallesi'nde 1044. Sokak'ta 4 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
FATİH
Şehremini Mahallesi'nde Ahmet Vefik Paşa ve Vezir sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Topkapı Mahallesi'nde Sefa Bostanı ve Sefa Hamamı sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Mesihpaşa Mahallesi'nde Aksaray, Azimkâr, Laleli, Mesihpaşa, Ordu, Paşazade, İhtisap Ağası ve Şair Haşmet sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Ali Kuşçu Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve caddede 5 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında yatırım, dönüşüm ve ekonomik ömrünü tamamlayan ekipmanların yenilenmesi çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır.
GÜNGÖREN
Sanayi Mahallesi'nde Adatepe, Adem Yavuz, Akça, Derecik, Engin, Eski Londra Asfaltı, Eti, Etiler Çıkmazı, Hızır Reis, Kasım Paşa, Kavak, Kıvırcık, Murat Paşa, Nazlı, Oğuzhan, Sadık ve Yunus Emre sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
SİLİVRİ
Kavaklı Mahallesi ile Yeni Mahalle'nin bazı bölgelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı havai hat bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Yeni Mahalle'de 125. Yıl, Abdullah Dirik, Sait Girgin ve İletişim sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde birçok sokakta 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Büyük Çavuşlu ve Ortaköy mahallelerinin bazı bölgelerinde, ayrıca Çatalca'nın Ovayenice Mahallesi'nde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kadıköy, Kavaklı, Ortaköy ve Semizkumlar mahallelerinin belirli bölgelerinde, ayrıca Çatalca'nın Elbasan ve Ovayenice mahallelerinde 4 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
SULTANGAZİ
Cebeci Mahallesi'nde 2493., 2495., 2496., 2497., 2503., 2505. ve U Sokak'ta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında önleyici bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BAĞCILAR
15 Temmuz Mahallesi'nde 1457., 1458., 1462., 1463., 1464., 1465. ve İstiklal sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Göztepe Mahallesi'nde 2265., 2266., 2267., 2268., 2269., 2283., 2385., 2386., 2387., 2388., 2392., 2393., 2394., 2395., 2396., 2398., 2399., Orhan Gazi ve İnönü sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 12.00 ile 18.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAMPAŞA
Kartaltepe Mahallesi'nde Fatih ve Gümüşyolu sokaklarında, Muratpaşa Mahallesi'nde ise Cicozyolu ve Ereğli sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Kocatepe Mahallesi'nde Gümrük İskelesi ve Kantarcılar sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 08.00 ile 15.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
BEYLİKDÜZÜ
Adnan Kahveci Mahallesi'nde Büyükdere, Erman, Ihlamur, Kuştepe ve Çamlıtepe sokaklarında 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Barış Mahallesi'nde Peyami Safa Sokak'ta 4 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Adnan Kahveci Mahallesi'nde Kışla Sokak'ta 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
Gürpınar Mahallesi'nde çok sayıda sokak ve caddede 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Kavaklı Mahallesi'nde Yeşilyurt, Zağanos Paşa, Ürgüp ve İbrahim Müteferrika sokaklarında 5 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.
ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre güncel elektrik kesintileri şöyle sorgulanabilir:
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor.
İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.
AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?
İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.
BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ