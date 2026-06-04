Resmi Gazete kararları: 4 Haziran Bugün Resmi Gazete'de neler var?

4 Haziran 2026 tarihli ve 33270 sayılı Resmi Gazete, yasama ile yürütme ve idare bölümlerindeki kritik kararlarla yayımlandı. Kamuoyunu yakından ilgilendiren kararların yer aldığı sayıda, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da öne çıkan düzenlemeler arasında yer aldı. Yürürlüğe giren kararlarla birlikte günün Resmi Gazete kararları ve dikkat çeken yasal değişiklikler kamuoyunun gündemine taşındı. Bugünün öne çıkan yasama gelişmesinde, TBMM tarafından kabul edilen 7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Yürütme ve idare bölümünde yer alan yönetmelikler kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılması ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği'nde yaptığı önemli değişiklikler dikkat çekti. Gazetenin ilan bölümü ise her zaman olduğu gibi yargı ilanları, artırma-eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli ilanlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerlerini kamunun bilgisine sundu.