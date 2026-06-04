Resmi Gazete kararları: 4 Haziran Bugün Resmi Gazete'de neler var?

Resmi Gazete kararları, kamu kurumları tarafından alınan yeni düzenlemeler, atama kararları, yönetmelik değişiklikleri ve ilanlarla birlikte vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bugün Resmi Gazete'de neler var sorusu, özellikle kamu personeli alımları, görevden alma ve atama kararları, yeni yönetmelikler, tebliğler ve yürürlüğe giren kararlar açısından merak ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar, günlük olarak takip edilerek güncel gelişmeler ve resmi duyurular hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.
4 Haziran 2026 tarihli ve 33270 sayılı Resmi Gazete, yasama ile yürütme ve idare bölümlerindeki kritik kararlarla yayımlandı. Kamuoyunu yakından ilgilendiren kararların yer aldığı sayıda, “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” da öne çıkan düzenlemeler arasında yer aldı. Yürürlüğe giren kararlarla birlikte günün Resmi Gazete kararları ve dikkat çeken yasal değişiklikler kamuoyunun gündemine taşındı. Bugünün öne çıkan yasama gelişmesinde, TBMM tarafından kabul edilen 7582 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdi. Yürütme ve idare bölümünde yer alan yönetmelikler kapsamında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılması ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği'nde yaptığı önemli değişiklikler dikkat çekti. Gazetenin ilan bölümü ise her zaman olduğu gibi yargı ilanları, artırma-eksiltme ve ihale ilanları, çeşitli ilanlar ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin değerlerini kamunun bilgisine sundu.
4 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI
YASAMA BÖLÜMÜ
KANUN
7582 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–– Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri