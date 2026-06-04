Dilan Polat'a kim saldırdı, Can Polat’ı öldürün kim çıktı? Engin Polat ifadeside ne dedi, neler söyledi?

Can Polat’ı öldürün kim çıktı? Engin Polat ifadesinde ne dedi?

Olayla ilgili Engin Polat'ın ifadesi de ortaya çıktı. Polat'ın ifadesinde, Can Polat'ın amcasının oğlu olduğunu ve yanında şoförlük yaptığını söylediği öğrenildi. Polat'ın, yaklaşık 2 gündür otelde tatil yaptıklarını, yaklaşık 2 yıldır 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini ve bu nedenle daha önce de emniyete ifade verdiğini anlattığı belirtildi. Polat'ın ayrıca, Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını, tehdit almadıklarını ve takip edildiklerinden şüphelenmediklerini söylediği öğrenildi. Serhat A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.