Dilan Polat'a kim saldırdı, Can Polat’ı öldürün kim çıktı? Engin Polat ifadeside ne dedi, neler söyledi?

İzmir'in Çeşme ilçesinde, sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını ve şoförlüğünü yapan Can Polat'ın (37) silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Bir süre sonra katil zanlısı Serhat A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Engin Polat ifadesinde 2 yıldır 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini söyledi.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Alaçatı Mahallesi'nde meydana geldi. Sanal medya fenomeni Dilan Polat'ın korumalığını yapan, aynı zamanda eşi Engin Polat’ın kuzeni de olan Can Polat'a (37) bir kişi tarafından ateş açıldı.
Dilan Polat ve Engin Polat'a saldıran yakalandı mı?
Can Polat kanlar içinde yerde kalırken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polat, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Can Polat, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan Can Polat silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Katil zanlısı S.A., olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.
Can Polat’ı öldürün kim çıktı? Engin Polat ifadesinde ne dedi?
Olayla ilgili Engin Polat'ın ifadesi de ortaya çıktı. Polat'ın ifadesinde, Can Polat'ın amcasının oğlu olduğunu ve yanında şoförlük yaptığını söylediği öğrenildi. Polat'ın, yaklaşık 2 gündür otelde tatil yaptıklarını, yaklaşık 2 yıldır 'Daltonlar' olarak bilinen organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini ve bu nedenle daha önce de emniyete ifade verdiğini anlattığı belirtildi. Polat'ın ayrıca, Çeşme'deki tatilleri sırasında herhangi bir olaya karışmadıklarını, tehdit almadıklarını ve takip edildiklerinden şüphelenmediklerini söylediği öğrenildi. Serhat A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
İZMİR VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: KAÇAN ZANLI YAKALANDI
İzmir Valiliği'nden konuyla ilgili yapılar açıklamada, bugün saat 13.45 sıralarında meydana gelen olayda, silah sesinin duyulması ihbarı üzerine emniyet güçlerinin olay yerine süratle intikal ettiği belirtilerek, "Yapılan ilk incelemelerde, Can Polat isimli şahsın konaklama tesisinden ayrılmak üzere aracında hazırlık yapmak amacıyla dışarı çıktığı esnada silahla yaralandığı tespit edilmiştir.
Yaralı şahıs, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış; ancak tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetmiştir. Olayın şüphelisi olan 2003 doğumlu S.A., suçta kullanıldığı değerlendirilen silahla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.