Kira zammı belli oldu mu, artış oranı yüzde kaç?

Haziran ayı kira zammı, TÜİK’in açıklayacağı Mayıs 2026 enflasyon verilerinin ardından netlik kazanacak. Kira sözleşmesini haziran ayında yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibi, TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına göre belirlenecek tavan artış oranını bekliyor. TÜİK’in Mayıs ayı TÜFE ve Yİ-ÜFE verilerini 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10.00’da duyurmasıyla birlikte, konut ve iş yeri kiralarında uygulanabilecek Haziran 2026 kira artış oranı da kesinleşmiş olacak. Peki kira zammı artış oranı yüzde kaç olacak? İşte detaylar.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Mayıs ayı enflasyon verileri için bekleyiş sürüyor. Tüketici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalamalarına göre hesaplanan resmi tavan fiyat uygulaması, haziran ayında sözleşme yenileyecek olan konut ve iş yeri sahipleri için yasal üst sınırı çizecek ve bütçe planlamalarında belirleyici rol oynayacak.
Haziran ayı kira zammı artış oranı açıklandı mı?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kurban Bayramı nedeniyle Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıklayacak. Mayıs ayı enflasyon oranları ve dolayısıyla Haziran ayı resmi kira artış tavan sınırı 5 Haziran 2026 Cuma günü saat 10:00'da tüm kamuoyuna canlı olarak duyurulacak. Bu tarihte ve saatte ilan edilecek olan 12 aylık TÜFE ortalaması, Haziran ayı boyunca yenilenecek konut ve iş yeri kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek en yüksek zam oranını temsil edecek.
Haziran ayı kira artış oranı yüzde kaç, beklenti ne yönde?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi ve önde gelen ekonomistlerin Mayıs 2026 enflasyon tahminlerine göre, aylık bazda enflasyonun yüzde 1,8 ile yüzde 2,3 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu tahminlerin gerçekleşmesi durumunda, Haziran ayı kira sözleşmelerinde uygulanacak yasal tavan sınırı olan 12 aylık TÜFE ortalamasının yüzde 32 ile yüzde 35 aralığında konumlanacağı öngörülüyor.
TCMB, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcının yanıtlarıyla hazırlanan mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlamıştı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi. Ankete göre, bir önceki dönemde yüzde 1,82 olarak öngörülen mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi bu dönemde yüzde 1,89'a çıktı.