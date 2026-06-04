Temettü dağıtımı haziran ayı ödeme tarihleri: Temettü veren hisseler, şirketler hangileri?

Temettü dağıtımı, yatırımcıların borsada en çok takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Özellikle haziran ayında temettü verecek hisseler, düzenli gelir elde etmek isteyen yatırımcılar tarafından yakından araştırılıyor. Şirketlerin açıklanan temettü ödeme tarihleri, hisse başına dağıtılacak kâr payı oranları ve temettü verimliliği, yatırım kararlarında önemli bir kriter olarak öne çıkıyor. İşte temettü verecek şirketler ve hisse başı net temettü tutarları:

1 /14 Haziran ayına girilmesiyle birlikte borsada yatırımcıların gözü temettü dağıtımı takvimine çevrildi. Yatırımcılar, şirketlerin kâr payı ödemelerinden yararlanmak amacıyla haziran ayında temettü verecek hisseler ve nakit nakil tarihlerini yakından takip ediyor. Şirketlerin genel kurullarında onaylanan hak kullanım tarihlerine göre şekillenen bu süreçte, portföylerine düzenli nakit akışı sağlamak isteyen ortaklar için hisse senedi bazında dağıtılacak net temettü miktarları ve verimlilik oranları bu ayın en önemli piyasa göstergeleri arasında yer alıyor.

2 /14 Temettü ödemelerinin yıl sonuna kadar piyasaya likidite sağlaması bekleniyor. Rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre temettü ödemesi beklenen şirketler ve detaylar şöyle: Temettü dağıtımı yapan şirketler, hisse başı brüt temettü ve hisse başı net temettü tutarları:

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) 0,550 TL 0,4675 TL 3 Haziran 2026 İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. (ISDMR) 4,50 TL 3,8250 TL 3 Haziran 2026 TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD) 5,00 TL 4,25 TL 4 Haziran 2026 Atakey Patates Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ATAKP) 0,70 TL 0,5950 TL 4 Haziran 2026

3 /14 Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AVPGY) 2. taksit 2,50 TL 2,50 TL 5 Haziran 2026 Sümer Varlık Yönetim A.Ş. (SMRVA) 0,1882166 TL 0,1599841 TL 8 Haziran 2026 Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK) 0,064 TL 0,0544 TL 8 Haziran 2026 Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (YAPRK) 0,0250 TL 0,021250 TL 10 Haziran 2026

4 /14 Atp Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATATP) 1,00 TL 0,85 TL 10 Haziran 2026

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş (BULGS) 1. taksit 0,0932835 TL 0,0932835 TL 15 Haziran 2026

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS) 1. taksit 2,00 TL 1,70 TL 17 Haziran 2026

5 /14 Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) 0,10 TL 0,085 TL 18 Haziran 2026 Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER) 5,7328416 TL 4,8729153 TL 19 Haziran 2026 MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (MHRGY) 0,0680959 TL 0,0680959 TL 22 Haziran 2026 Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) 3. taksit 0,0966183 TL 0,0821255 TL 23 Haziran 2026

6 /14 Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SVGYO) 0,00770 TL 0,00770 TL 23 Haziran 2026 Çemtaş Çelik Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CEMTS) 0,30 TL 0,255 TL 24 Haziran 2026 Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY) 0,19870 TL 0,19870 TL 24 Haziran 2026

7 /14 Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EKGYO) 0,60 TL 0,60 TL 24 Haziran 2026 Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (VKGYO) 0,1020289 TL 0,1020289 TL 24 Haziran 2026

8 /14 AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AHSGY) 0,076230 TL 0,076230 TL 24 Haziran 2026

9 /14 Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (SRVGY) 1. taksit 0,0769230 TL 0,0769230 TL 25 Haziran 2026 Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL) 0,0004311 TL 0,0003664 TL 26 Haziran 2026

10 /14 Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (HLGYO) 0,5755208 TL 0,5755208 TL 26 Haziran 2026

11 /14 Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) 1. taksit 0,2083333 TL 0,1770833 TL 30 Haziran 2026 Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EGEGY) 0,30 TL 0,30 TL 30 Haziran 2026’ya kadar

12 /14 Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO) 5,2631578 TL 4,4736841 TL 30 Haziran 2026’ya kadar.

13 /14 Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (PSGYO) 0,0101901 TL 0,0101901 TL 30 Haziran 2026’ya kadar.