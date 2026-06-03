ALES/2 ne zaman yapılacak? Yeni tarih açıklandı

ALES sınav tarihi, 2026-ALES/2 oturumuna hazırlanan adayların gündeminde. ÖSYM’nin güncel takvimine göre sınav, 26 Temmuz 2026 yerine 2 Ağustos 2026’da yapılacak.

ALES sınav tarihi değişti mi?

Yüksek lisans ve akademik kariyer hedefiyle sınava hazırlanan adayların takip ettiği ALES sınav tarihi için güncelleme yapıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin yayımladığı 2026 sınav takvimine göre, 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın ikinci oturumu olan ALES/2, 2 Ağustos 2026’da düzenlenecek.

Daha önce 26 Temmuz 2026 olarak açıklanan sınav tarihi, Ankara’da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri kapsamında güncellendi.

ALES/2 ne zaman yapılacak?

ÖSYM’nin duyurusuna göre 2026-ALES/2 için yeni sınav tarihi 2 Ağustos 2026 oldu. Böylece sınav takviminde daha önce yer alan 26 Temmuz 2026 tarihi değiştirilmiş oldu.

Sınava ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

Sınav: 2026-ALES/2

Eski tarih: 26 Temmuz 2026

Yeni tarih: 2 Ağustos 2026

Güncelleme gerekçesi: NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri

Düzenleyen kurum: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

ALES sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak?

ALES/2 sınav giriş belgelerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor. Adaylar belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Sınavda adaylara hangi testler uygulanacak?

ALES’te adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal test, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Sözel testte ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçen 50 soru yer alacak. Sorular, belirli bir yükseköğretim programında kazanılan bilgi ve yeterlikleri değil, farklı alanlardan mezun adayların yanıtlayabileceği muhakeme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlanacak. Sınav Türkçe olarak uygulanacak.

Adaylar resmi duyuruları takip etmeli