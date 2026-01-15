SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye 20 bin TL'ye ek ikinci maaşta altın formül açıklandı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren zam düzenlemesinde kritik aşamaya gelindi. 2025 yılında 16.811 TL olan en düşük emekli maaşının, 2026 için yüzde 18,6 artışla 20 bin TL’ye çıkarılması beklenirken gözler Meclis’ten çıkacak karara çevrildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan ve “vatandaşlık maaşı” olarak anılan yeni sistemle emeklilerin gelirinde ek artış öngörülüyor.
Emekli maaş zammında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. En düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye yükseltilmesine yönelik düzenleme Meclis gündemindeyken, emeklileri ilgilendiren yeni bir destek daha gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla hayata geçirilmesi planlanan vatandaşlık maaşı uygulaması, 2026’da emeklilerin gelirini artırmayı hedefliyor.
EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ, GÖZLER YENİ DÜZENLEMELERDE
Yeni yılın ilk günlerinde açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memur maaş artışları da kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,19, memurlar ile memur emeklileri ise yüzde 18,60 oranında zam aldı. Zam oranlarının netleşmesinin ardından en düşük emekli maaşı için hükümet harekete geçti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL’YE YÜKSELİYOR
Mevcut durumda 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, enflasyon oranı yansıtılsaydı 18 bin 939 TL’ye çıkacaktı. Ancak hükümet, bu tutarın üzerine çıkarak yeni bir adım attı. Yapılan çalışma sonucunda en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında artış yapılması kararlaştırıldı. Böylece taban aylık 20 bin TL seviyesine yükseltildi. Düzenleme kapsamında hazırlanan teklif TBMM’ye sunuldu. En düşük emekli maaşının 2026 Ocak ayından itibaren 20 bin TL olarak uygulanması planlanıyor.
BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ BEKLENTİSİ
En düşük maaş düzenlemesinin ardından emeklilerin gözü Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerine çevrildi. Kulislerde konuşulan rakamlara göre bayram ikramiyelerinde 1.000 ila 1.500 TL arasında bir artış gündemde. Bu artışla birlikte ikramiyenin 5 bin TL ya da 5 bin 500 TL seviyesine çıkabileceği belirtiliyor. Mevcut değerlendirmelerde 5 bin TL seçeneği öne çıkıyor.
VATANDAŞLIK MAAŞI İÇİN TAKVİM ŞEKİLLENİYOR
Kamuoyunda “vatandaşlık maaşı” olarak bilinen gelir tamamlayıcı destek modeli için de hazırlıklar sürüyor. Pilot uygulamanın haziran ayında belirli illerde başlaması, ardından ülke geneline yayılması planlanıyor. Sistem kapsamında düşük gelirli hanelerin gelirleri belirlenen eşik seviyeye tamamlanacak.
EMEKLİLER DE GELİR DESTEK SİSTEMİNE DAHİL EDİLECEK
Yeni modelde özellikle düşük maaşlı emeklilerin durumu da ele alınacak. En düşük emekli aylığı alanların gelir seviyesinin kalıcı şekilde desteklenmesi için alternatif modeller üzerinde çalışıldığı ifade ediliyor. Yaşlı nüfusun ihtiyaçlarına göre farklı destek başlıkları oluşturulması hedefleniyor.
DÜZENLEME TBMM GÜNDEMİNDE
En düşük emekli maaşına ilişkin teklif, Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmelerin ardından TBMM Genel Kurulu’na taşınacak. Meclis’ten geçmesi halinde düzenleme Cumhurbaşkanı onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
KİMLER YARARLANACAK?
Yeni düzenleme, yapılan zam sonrası maaşı 20 bin TL’nin altında kalan emeklileri kapsayacak. Buna göre kök maaşı 17 bin 827 TL’nin altında olan emeklilerin aylıkları Hazine desteğiyle 20 bin TL’ye tamamlanacak.