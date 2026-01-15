SSK BAĞKUR EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA! Emekliye 20 bin TL'ye ek ikinci maaşta altın formül açıklandı

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN TL’YE YÜKSELİYOR

Mevcut durumda 16 bin 881 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı, enflasyon oranı yansıtılsaydı 18 bin 939 TL’ye çıkacaktı. Ancak hükümet, bu tutarın üzerine çıkarak yeni bir adım attı. Yapılan çalışma sonucunda en düşük emekli maaşına yüzde 18,48 oranında artış yapılması kararlaştırıldı. Böylece taban aylık 20 bin TL seviyesine yükseltildi. Düzenleme kapsamında hazırlanan teklif TBMM’ye sunuldu. En düşük emekli maaşının 2026 Ocak ayından itibaren 20 bin TL olarak uygulanması planlanıyor.