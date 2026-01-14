Takdir teşekkür hesaplama 2026: MEB 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Ortaokul ve lise için güncel hesaplama

Lise öğrencileri için belge alma şartları

Liselerde takdir ve teşekkür belgeleri, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre veriliyor. Buna göre öğrencinin tüm derslerden başarılı olması, özürsüz devamsızlığının 5 günü geçmemesi, davranış puanının 100 olması ve dönem ağırlıklı not ortalamasının en az 70,00 olması gerekiyor.

70,00–84,99 arası ortalamaya sahip olanlara teşekkür, 85,00 ve üzeri ortalama yapanlara takdir belgesi veriliyor. Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılında tüm dönemlerde takdir alan öğrenciler ise üstün başarı belgesiyle ödüllendiriliyor.