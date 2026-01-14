Takdir teşekkür hesaplama 2026: MEB 1. dönem takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Ortaokul ve lise için güncel hesaplama

Milli Eğitim Bakanlığı’nın takvimine göre 16 Ocak Cuma günü Türkiye genelinde karneler dağıtılacak. Ortaokul ve lise öğrencileri için takdir ve teşekkür belgesi kriterleri yeniden gündemde. Dönem ağırlıklı not ortalaması, ders saatleri ve disiplin şartları belge alımında belirleyici olurken, e-Okul üzerinden yapılan hesaplamalar öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor.
Türkiye’de milyonlarca öğrencinin beklediği karne günü yaklaşırken, takdir teşekkür hesaplama ve belge alma koşulları en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mevzuatına göre ortaokul ve lise düzeyinde belge verilmesi, yalnızca not ortalamasına değil, ders bazlı başarı ve disiplin kriterlerine de bağlı olarak gerçekleştiriliyor.
Karneler ne zaman verilecek?
2026 eğitim öğretim yılı birinci dönem karneleri, 16 Ocak Cuma günü öğrencilere teslim edilecek. Okullarda dağıtım saatleri idarelerin belirlediği programa göre değişiklik gösterebiliyor. Genel uygulamada karne dağıtımı sabah saatlerinden itibaren başlıyor. Öğrenci ve velilerin, kendi okullarının duyurularını dikkate alması gerekiyor.
Takdir ve teşekkür belgesi kaç puanla alınır?
MEB yönetmeliğine göre ilkokul 4. sınıf, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında Türkçe dersinden en az 55, diğer derslerin her birinden en az 45 puan alma şartı aranıyor. Bu koşullar sağlandığında dönem ağırlıklı puan ortalaması 70,00–84,99 olan öğrenciler teşekkür, 85,00 ve üzeri olanlar ise takdir belgesi almaya hak kazanıyor.
Lise öğrencileri için belge alma şartları
Liselerde takdir ve teşekkür belgeleri, okul öğrenci ödül ve disiplin kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre veriliyor. Buna göre öğrencinin tüm derslerden başarılı olması, özürsüz devamsızlığının 5 günü geçmemesi, davranış puanının 100 olması ve dönem ağırlıklı not ortalamasının en az 70,00 olması gerekiyor.
70,00–84,99 arası ortalamaya sahip olanlara teşekkür, 85,00 ve üzeri ortalama yapanlara takdir belgesi veriliyor. Ortaöğrenim süresince en az üç öğretim yılında tüm dönemlerde takdir alan öğrenciler ise üstün başarı belgesiyle ödüllendiriliyor.
Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır?
Takdir ve teşekkür belgesi, basit not ortalamasıyla değil ağırlıklı dönem ortalaması ile belirlenir. Öncelikle her dersin dönem sonu notu, haftalık ders saatiyle çarpılarak katkı puanı hesaplanır. Ardından tüm derslerin katkı puanları toplanır ve bu toplam, haftalık ders saatleri toplamına bölünür. Ortaya çıkan sonuç karne not ortalamasını gösterir.
Hesaplama örneği
Matematik dersi 85 puan ve haftalık 5 saat ise katkı puanı 425 olur. Türkçe dersi 90 puan ve 4 saat olduğunda katkı puanı 360’tır.
Fen Bilimleri 80 puan ve 3 saatle 240, Tarih ise 70 puan ve 2 saatle 140 katkı puanı sağlar.
Toplam katkı puanı 1165, toplam ders saati 14’tür. Bu durumda öğrencinin dönem ortalaması 83,21 olarak hesaplanır ve teşekkür belgesine hak kazanır.