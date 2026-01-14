Yarın kandil mi, ne kandili? 15 Ocak 2026 Perşembe hangi kandil idrak edilecek? Diyanet takvimi





Miraç kandili önemi, fazileti

Miraç Kandili, İslam inancında Hazreti Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. Kur’an-ı Kerim’de İsra ve Necm surelerinde yer verilen bu hadise, “isra ve miraç” olarak birlikte anılıyor. Miraç kelimesi, yükselme ve göğe çıkış anlamlarını taşıyor.





"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı" Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.





İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.







