Yarın kandil mi, ne kandili? 15 Ocak 2026 Perşembe hangi kandil idrak edilecek? Diyanet takvimi

Yarın kandil mi, hangi kandil idrak edilecek? sorusu ocak ayının ortasında milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre yılın ilk kandili 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Üç aylar içinde yer alan bu mübarek gecenin Miraç Kandili olduğu kesinleşirken, kandilin anlamı, önemi ve 2026’daki diğer kandil tarihleri de merak konusu oldu.
Türkiye’de milyonlarca Müslüman tarafından takip edilen dini günler takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Hicri takvime göre belirlenen kandil geceleri, miladi takvimde her yıl farklı tarihlere denk geliyor. Bu kapsamda “yarın kandil mi, hangi kandil?” sorusu 15 Ocak 2026 öncesinde yeniden gündeme geldi.
Yılın ilk kandili 15 ocak’ta idrak edilecek
Takvime göre 2026 yılının ilk kandili, 15 Ocak Perşembe gecesi idrak edilecek. Bu tarih, üç ayların ilki olan Recep ayının 26’ncı gecesine karşılık geliyor. Böylece ocak ayında idrak edilecek kandilin Miraç Kandili olduğu kesinleşmiş oldu. Regaip Kandili ise 2025 yılının aralık ayında geride kalmıştı.
Miraç kandili önemi, fazileti
Miraç Kandili, İslam inancında Hazreti Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği gece olarak kabul ediliyor. Kur’an-ı Kerim’de İsra ve Necm surelerinde yer verilen bu hadise, “isra ve miraç” olarak birlikte anılıyor. Miraç kelimesi, yükselme ve göğe çıkış anlamlarını taşıyor.
"İsra ve Miraç mucizesi" olarak anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı" Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğu ifade ediyor.
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir yıl önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Beş vakit namaz farz kılındı
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti nazil oldu.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet ilkelerini bildirdi.
2026 kandil tarihleri
2026 yılı boyunca idrak edilecek kandil geceleri şöyle sıralanıyor:
Miraç Kandili: 15 Ocak 2026 Perşembe
Berat Kandili: 2 Şubat 2026 Pazartesi
Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026 Pazartesi
Regaip Kandili: 10 Aralık 2026 Perşembe