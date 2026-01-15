TOKİ tarafından hayata geçirilen sosyal konut hamlesinde kura süreci hız kesmeden devam ediyor. Noter huzurunda yapılan kura çekimleriyle birlikte binlerce vatandaş ev sahibi olma hakkı kazanırken, adı listede yer alan hak sahipleri bu kez ödeme planlarına odaklanmış durumda. Yüzyılın Konut Projesi çerçevesinde İstanbul dışındaki şehirlerde 55 metrekarelik 1+1 daireler için aylık taksitler 6 bin 750 TL olarak belirlenirken, İstanbul’da aynı özellikteki konutların aylık ödemesi 7 bin 313 TL seviyesinde olacak. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında kurada ismi çıkan vatandaşlar, aylık taksitlerin hangi tarihten itibaren ve nasıl ödeneceğini merak ediyor. Bu kapsamda TOKİ hak sahipleri için ödeme takvimi en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. TOKİ taksit tutarı ne kadar? 1+1 ve 2+1 TOKİ konutları aylık taksit ödemesi kaç lira? İşte TOKİ taksit ödeme takvimi.
TOKİ taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?
TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında taksit ödemelerinin başlangıç tarihi şu şekilde planlanmıştır:
TOKİ’de hak sahibi olarak kura çekimi sonrası sözleşme imzalama süreci başlayacak. Kura çekimleri 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sözleşme imzalama tarihini takip eden ay itibarıyla taksit ödemeleri başlıyor.
Peşinat ödemesi sözleşme sırasında bankaya yatırılıyor; taksit ödemeleri ise bir sonraki ayda başlıyor, çoğu hak sahibi için bu 2026’nın bahar aylarına denk gelecek.
Taksitler 240 ay vade ile ödeniyor ve artışlar yılda iki kez memur maaş artış oranına göre güncelleniyor. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılmaktadır. İlk dönemsel artış, satış duyurularında İdare tarafından ilan edilmektedir.
Aylık taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay itibarıyla başlayacak. Örneğin, Mart 2026’da sözleşme imzalayan bir hak sahibi, ilk taksitini Nisan 2026’da ödemeye başlayacak. Taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranı dikkate alınarak (TÜFE’yi aşmayacak şekilde) güncellenecek.
TOKİ taksit tutarı ne kadar? 1+1 ve 2+1 TOKİ konutları aylık taksit ödemesi kaç lira?
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
İstanbul dışındaki illerde 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (195 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 7 bin 313 TL olacak.
İstanbul’da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 450 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (245 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 188 TL olacak.
İstanbul’da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (295 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 11 bin 63 TL olacak.