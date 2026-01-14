Tunceli'de 15 Ocak yarın okullar tatil mi? Tunceli Valiliğinden son dakika duyuru

Tunceli'de son 65 yılın yağış rekoru kırılırken, soğuk ve kar yağışlı hava eğitimi de olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz günlerde okulların tatil edildiği Tunceli için yeni duyuru yayınlandı. Peki 15 Ocak Perşembe günü Tunceli'de okullar tatil edildi mi? İşte valilik açıklamaları ve kentte son durum.
Tunceli'de olumsuz hava koşulları eğitime de yansıdı. Son günlerde yoğun kar yağışı, soğuk hava ile buzlanma ve don olayları nedeniyle okullar tatil edilirken, 15 Ocak Perşembe günü için de valilik kararını açıkladı. Peki Tunceli'de yarın okullar tatil oldu mu? İşte valilikten yapılan resmi açıklamalar.
TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ? 15 OCAK
Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Tunceli'de buzlanma ve don olayları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Bu kapsamda oluşabilecek risklerin önüne geçilmesinin amaçlandığı aktarılan açıklamada, "İlimizde meydana gelen aşırı buzlanma ve don olayları nedeniyle, oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla 15 Ocak Perşembe günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversite hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.
TUNCELİ'DE 65 YILIN YAĞIŞ REKORU KIRILDI
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, kentte ocak ayının ilk yarısında ölçülen yağış miktarının son 65 yılın ocak ayları ortalamasını aştığını belirterek, kar kalınlığının bazı ilçelerde 160 santimetreyi aştığını söyledi.
Tunceli Valisi Şefik Aygöl, 2026 yılı Ocak ayının ilk yarısında kent genelinde ölçülen yağış miktarının son 65 yılın ocak ayları ortalamasının üzerine çıktığını açıkladı.
Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının kent genelinde hayatı zorlaştırdığını belirten Aygöl, karla mücadele çalışmaları, ulaşım, sağlık, enerji ve altyapı hizmetlerine ilişkin yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kar kalınlığının bazı ilçelerde 160 santimetreyi aştığını ifade eden Aygöl, bugüne kadar meydana gelen bin 314 olaya rağmen herhangi bir can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu vurguladı. Vali Aygöl, tüm kurumların koordinasyon içerisinde 7/24 esasına göre sahada görev yaptığını da kaydetti.
"SON 65 YILIN OCAK AYLARI ORTALAMASINI AŞMIŞTIR"
Vali Aygöl, "2026 yılı Ocak ayının ilk yarısında ölçülen toplam yağış miktarı son 65 yılın ocak ayları ortalamasını aşmıştır. Bugüne kadar en fazla ölçülen ocak ayı yağış ortalaması metrekare başına 131,3 kilogram iken, bu yıl ocak ayının henüz başındayken metrekareye 151,4 kilogram yağış düşmüştür. Bu değer ocak ayının henüz tamamlanmamış olmasını da dikkate aldığımızda ay sonuna kadar gelecek yağışlarla birlikte bu farkın daha da artması beklenmektedir. Şehrimiz yıllık 650 kilo ortalama yağış alırken, ocağın ilk yarısında yıllık ortalamanın dörtte biri kadar yağış alınmıştır. İl ve ilçe merkezlerinde yağış miktarları ile kar kalınlıkları yüksek seviyelere ulaşmış, özellikle Ovacık, Pülümür ve Hozat ilçelerinde kar kalınlığı 160 santimetreyi geçmiştir" dedi.
"BİN 314 OLAYA TÜM KURUMLARIMIZCA KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLMİŞTİR"
Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Aygöl, "144 mahsur kalma vakası, 131 trafik olayı, 3 trafik kazası, 850 sağlık vakası, 1 çığ olayı, 185 yardım talebi olmak üzere bin 314 olaya tüm kurumlarımızca koordineli bir şekilde toplamda 2 bin 146 personel, 348 araç ile hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmiştir.
Meydana gelen bin 314 vakada herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması en büyük temennimiz olup, çok şükür bu yönde olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ana arterler başta olmak üzere grup köy yollarının ana güzergahlarında ve bağlantı güzergahlarında yapılan kar küreme ve tuzlama faaliyetleriyle ulaşımın aksamaması için yoğun bir gayret gösterilmiştir.
Bu kapsamda Tunceli’de bulunan 362 köy ve köy yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları neticesinde İl Özel İdaresi ekiplerimizce sorumluluğunda bulunan köy yolundan 165 köy yolumuzun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız şekilde devam etmektedir. Ayrıca karayolları sorumluluk bölgesinde bulunan toplam uzunluğu 580 kilometre olan karayolları ağının Ovacık ve Hozat alternatif yolu haricinde tüm yollar trafiğe açık bir şekilde tutulmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak için karla mücadele ekiplerimiz 7/24 esasında fedakarca sahada çalışmaya devam etmektedir. Söz konusu olumsuz hava şartları su, elektrik ve diğer altyapı hizmetlerinde kesintilere neden olmuştur" şeklinde konuştu.
"SEBEBİ NE OLURSA OLSUN SORUMLULUK BİZE AİTTİR"
Olumsuz hava şartları nedeniyle yüksek gerilim ve orta gerilim hatları dahil olmak üzere birçok noktada elektrik direklerinin devrildiğini ve hat tellerinin koptuğunu anlatan Aygöl, bu sebeple çeşitli bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığını anlattı.
Tüm ilçelerde vatandaşlar tarafından toplam 356 adet talep oluşturulduğunu kaydeden Aygöl, "Oluşturulan taleplerden 93’üne olumsuz hava şartları sebebiyle ulaşım sağlanamamış, 263 arızaya sahada müdahale çalışmaları gerçekleştirilmiş, 239 arıza ile ilgili enerji arzı sağlanmış, 117 arıza ile ilgili çalışmalar 150 personel ve 50 araç ile sahada aralıksız olarak devam etmektedir" diye konuştu.