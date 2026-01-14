Tunceli'de 15 Ocak yarın okullar tatil mi? Tunceli Valiliğinden son dakika duyuru

"BİN 314 OLAYA TÜM KURUMLARIMIZCA KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE MÜDAHALE EDİLMİŞTİR"

Karla mücadele çalışmaları hakkında bilgi veren Aygöl, "144 mahsur kalma vakası, 131 trafik olayı, 3 trafik kazası, 850 sağlık vakası, 1 çığ olayı, 185 yardım talebi olmak üzere bin 314 olaya tüm kurumlarımızca koordineli bir şekilde toplamda 2 bin 146 personel, 348 araç ile hızlı ve etkin şekilde müdahale edilmiştir.





Meydana gelen bin 314 vakada herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması en büyük temennimiz olup, çok şükür bu yönde olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Özellikle yüksek kesimler ve kırsal bölgelerde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla ana arterler başta olmak üzere grup köy yollarının ana güzergahlarında ve bağlantı güzergahlarında yapılan kar küreme ve tuzlama faaliyetleriyle ulaşımın aksamaması için yoğun bir gayret gösterilmiştir.





Bu kapsamda Tunceli’de bulunan 362 köy ve köy yolunda yürütülen karla mücadele çalışmaları neticesinde İl Özel İdaresi ekiplerimizce sorumluluğunda bulunan köy yolundan 165 köy yolumuzun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız şekilde devam etmektedir. Ayrıca karayolları sorumluluk bölgesinde bulunan toplam uzunluğu 580 kilometre olan karayolları ağının Ovacık ve Hozat alternatif yolu haricinde tüm yollar trafiğe açık bir şekilde tutulmaktadır. Vatandaşlarımızın güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak için karla mücadele ekiplerimiz 7/24 esasında fedakarca sahada çalışmaya devam etmektedir. Söz konusu olumsuz hava şartları su, elektrik ve diğer altyapı hizmetlerinde kesintilere neden olmuştur" şeklinde konuştu.