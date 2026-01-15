Miraç Kandili anlamı ve önemi nedir? Miraç Kandili’nde ne oldu, İsra ve Miraç mucizesi nasıl gerçekleşti?

Miraç gecesinde neler yaşandı?





Sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayetlere göre, Peygamberimiz Mekke’de bulunduğu bir sırada Cebrâil (a.s.) tarafından göğsü açılmış, kalbi zemzemle yıkanmış ve iman ile hikmetle doldurulmuştur. Bu olay, “şerh-i sadr” olarak anılır ve Peygamberimizin yaşayacağı büyük mucizeye manevi bir hazırlık olarak değerlendirilir.





Daha sonra Peygamberimiz, Burak adı verilen manevi bir binit ile Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Burada peygamberlere imam olarak namaz kılmış, ardından Miraç vasıtasıyla göklere yükselmiştir. Her semada farklı peygamberlerle karşılaşmış, selamlanmış ve yoluna devam etmiştir.