Karneler saat kaçta alınacak 16 Ocak Cuma? Karne günü okula sabah mı gidilecek?

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte karnelerini alacak ve yarıyıl tatili başlayacak. Karne günüyle ilgili saat ve uygulama detayları ise öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.