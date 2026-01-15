Karneler saat kaçta alınacak 16 Ocak Cuma? Karne günü okula sabah mı gidilecek?

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü sona eriyor. Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci aynı gün karnesini alarak yarıyıl tatiline çıkacak. Karne dağıtım saatleri, okula giriş zamanı ve kıyafet uygulaması ise okul yönetimlerinin planlamasına göre şekillenecek.
Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi 16 Ocak 2026 Cuma günü tamamlanıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bu tarihte karnelerini alacak ve yarıyıl tatili başlayacak. Karne günüyle ilgili saat ve uygulama detayları ise öğrenci ve veliler tarafından yakından takip ediliyor.
Karneler saat kaçta dağıtılacak?
Karne dağıtım saatleri Türkiye genelinde çoğunlukla sabah saatlerinde yapılıyor. Sabahçı öğrenciler genellikle 09.00 ile 10.30 arasında karnelerini alırken, öğlenci öğrenciler için dağıtımın 11.00–12.00 saatleri arasında yapılması öngörülüyor. Ancak bu saatler okuldan okula değişebildiği için en sağlıklı bilginin okul idaresinden alınması gerekiyor.
Karne günü okula ne zaman gidilecek?
Karne günü öğrenciler, kendilerine bildirilen saatten kısa bir süre önce okula gidiyor. Ders işlenmeyen bu günde öğrenciler yalnızca karne teslimi için okulda bulunuyor. Okulların büyük bölümünde karne dağıtımının ardından öğrenciler aynı gün içerisinde serbest bırakılıyor.
Karne günü kıyafet uygulaması nasıl olacak?
Mevzuatta karne günü için özel bir kıyafet düzenlemesi bulunmuyor. Bu nedenle normal şartlarda okul üniforması geçerli kabul ediliyor. Serbest kıyafet uygulaması olup olmayacağı ise tamamen okul yönetimlerinin aldığı karara bağlı olarak değişiyor.
Sömestr tatili hangi tarihte başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi takvime göre yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, iki haftalık tatilin ardından 30 Ocak 2026 Cuma günü tatili tamamlayacak ve ikinci dönem hazırlıkları başlayacak.