Diyanet’e göre Miraç kandiline özel namaz var mı? Miraç kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir? Bu gece okunacak dualar ve sureler

Miraç Kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat, saat kaçta başlanır ve hangi dualar okunur? 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi idrak edilecek Miraç Kandili öncesinde milyonlarca kişi Diyanet kaynaklarına göre kandil namazının kılınışını araştırıyor. Kandil gecesine özel namaz var mı, tesbih namazı nasıl eda edilir, niyet nasıl yapılır ve ibadetler ne zaman başlar soruları öne çıkıyor. İşte Miraç Kandili’nde yapılacak ibadetler, namaz detayları ve merak edilen tüm dini bilgiler.
Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen ve İslam dünyasında büyük manevi anlam taşıyan mübarek gecelerden biri olarak öne çıkıyor. 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi eda edilecek Miraç Kandili’nde Müslümanlar namaz, dua ve tövbe ile geceyi ihya edecek. Diyanet kaynaklarına göre kandil gecelerine özgü farz bir namaz bulunmazken, nafile ve tesbih namazı tavsiye ediliyor.
Miraç Kandili namazı nasıl kılınır sorusu, 2026 yılının ilk kandilini ibadetle geçirmek isteyen milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Türkiye’de ve İslam dünyasında manevi atmosferin yoğunlaştığı bu gecede, camilerde ve evlerde namaz kılınacak, Kur’an-ı Kerim okunacak ve dualar edilecek. Miraç Kandili, Hz. Peygamber’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği kutlu yolculuğun hatırlandığı müstesna bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.
Miraç Kandili ne zaman, ibadetler saat kaçta başlar?
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın dini günler takvimine göre Miraç Kandili, 15 Ocak 2026 Perşembe günü idrak edilecek. Kandil geceleri, İslami geleneğe göre akşam ezanı ile başlıyor. Bu nedenle Miraç Kandili ibadetlerine akşam namazı sonrası başlanabiliyor. Yatsı namazı ile birlikte ibadetler gece boyunca devam ettirilebiliyor.
Diyanet, bu gecelerde belirli bir saat sınırlaması olmadığını, gecenin tamamının ibadetle değerlendirilebileceğini belirtiyor.
Miraç Kandiline özel bir namaz var mı?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'na göre, Miraç Kandili’ne mahsus farz veya vacip bir namaz uygulaması bulunmadığı açıkça ifade ediliyor.
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma‘rifetü’s-sünen ve’l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir. (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû’, 5/42-43).
Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
Kandil gecelerinin gündüzlerinde yani geceyi takip eden ertesi günde oruç tutmak müstehaptır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani berat gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen'…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) buyurmuştur.
Miraç Kandilinde tesbih namazı nasıl kılınır?
Kandil gecelerinde kılınması tavsiye edilen nafile ibadetlerin başında tesbih namazı geliyor.
Tesbih namazı, ömürde bir kez olsun kılınması tavsiye edilen mendub bir namazdır. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) amcası Abbas’a, “Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki-sonu, eskisi-yenisi, bilmeyerek işlediğin-bilerek işlediğin, küçüğü-büyüğü ve gizli yaptığın-açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar.” diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiş; Hz. Abbas da bunu her gün yapamayız, deyince Hz. Peygamber, bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde bir defa kılınmasının da yeterli olacağını belirtmiştir (Ebû Dâvûd, Tatavvu’, 14; Tirmizî, Salât, 238).
Tesbih namazı kılınışı
Tesbih namazı dört rekât olup şöyle kılınır: “Allah rızası için tesbih namazı kılmaya” diye niyet edilerek namaza başlanır.
Sübhâneke’den sonra 15 kere “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denir.
Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere daha “Sübhânellâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber” denilir.Bu tesbih, rükûya varınca 10 kere, rükûdan doğrulunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkınca 10 kere, ikinci secdede 10 kere söylenir.
Böylece her rekâtta 75 tesbih yapılmış olur. İkinci rekâta kalkılınca yine önce 15 kere tesbih okunur, ardından besmele çekilip Fâtiha ve sûre okunup 10 kere tesbih getirilir.
Kalan rekatlar aynı şekilde tekrarlanır ve böylece 4 rekât tamamlanmış ve toplam üç yüz tesbih edilmiş olur.
Tesbih namazı kerâhet vakitlerinde kılınmaz (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, II, 30-31). Tesbih namazında sehiv secdesini gerektiren bir şey olursa, sehiv secdesi normal olarak yapılır, o secdelerde tesbih namazına özgü tesbihat yapılmaz (Tahtâvî, Hâşiye, s. 361).
Miraç kandilinde hangi ibadetler yapılır?
Diyanet açıklamalarında Miraç Kandili’nin, Müslümanlar için bir muhasebe ve arınma fırsatı olduğu belirtiliyor.
Bu gecede tövbe edilmesi, dua edilmesi, Kur’an-ı Kerim okunması ve anlamı üzerinde düşünülmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca kandil gecesini takip eden gün oruç tutmanın müstehap olduğu, Hz. Peygamber’in bazı mübarek gecelerin ardından oruç tutulmasını teşvik ettiğine dair rivayetlerin bulunduğu ifade ediliyor.
Miraç Kandili, Türkiye’de ve İslam coğrafyasında manevi birlik ve huzurun pekiştiği geceler arasında yer alırken, Müslümanlar bu mübarek zamanı ibadetle değerlendirerek Yüce Allah’ın affına ve rahmetine nail olmayı hedefliyor.