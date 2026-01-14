Diyanet’e göre Miraç kandiline özel namaz var mı? Miraç kandili namazı nasıl kılınır, kaç rekat ve nasıl niyet edilir? Bu gece okunacak dualar ve sureler

Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesinde idrak edilen ve İslam dünyasında büyük manevi anlam taşıyan mübarek gecelerden biri olarak öne çıkıyor. 15 Ocak 2026 Perşembe gecesi eda edilecek Miraç Kandili’nde Müslümanlar namaz, dua ve tövbe ile geceyi ihya edecek. Diyanet kaynaklarına göre kandil gecelerine özgü farz bir namaz bulunmazken, nafile ve tesbih namazı tavsiye ediliyor.





Miraç Kandili namazı nasıl kılınır sorusu, 2026 yılının ilk kandilini ibadetle geçirmek isteyen milyonlarca Müslüman tarafından araştırılıyor. Türkiye’de ve İslam dünyasında manevi atmosferin yoğunlaştığı bu gecede, camilerde ve evlerde namaz kılınacak, Kur’an-ı Kerim okunacak ve dualar edilecek. Miraç Kandili, Hz. Peygamber’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yükseldiği kutlu yolculuğun hatırlandığı müstesna bir zaman dilimi olarak kabul ediliyor.