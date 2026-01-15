Türkiye’de dar gelirli hanelerin kış aylarında ısınma ihtiyacını karşılamaya yönelik kömür yardımına ilişkin karar Resmî Gazete’de yayımlandı. 2026 yılı boyunca uygulanacak düzenleme ile yardımın kapsamı, dağıtım yöntemi ve kurumlar arası görev paylaşımı netleştirildi. Karar, sosyal destek mekanizmalarının sürekliliğini sağlamayı hedefliyor. Peki 2026 kömür yardımından kimler faydalanabilir, nasıl tespit ediliyor? Kömür yardımı ne zaman yapılacak? İşte detaylar.
Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi hanelere yönelik ısınma amaçlı kömür yardımı, 2026 yılı için resmen yürürlüğe girdi. Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yardımın hangi hanelere yapılacağı, dağıtım esasları ve sevkiyat süreci ayrıntılı biçimde belirlendi. Düzenleme, kış aylarında temel enerji ihtiyacının karşılanmasını amaçlıyor.
Dağıtım kriterleri ve hane tespiti
Kömür yardımı yapılacak haneler, il ve ilçelerde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından belirlenecek. Hane başına verilecek kömür miktarı; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllardaki dağıtım verileri ve kömürün teknik özellikleri dikkate alınarak tespit edilecek. Yardımdan faydalanacak hane sayıları ise ilgili bakanlıkların onayıyla kesinleşecek.
Sevkiyat ve organizasyon süreci
Kömürün temini ve sevkiyatı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu ile Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından yürütülecek. Dağıtım programı, yıllık sevkiyat planına uygun şekilde hazırlanacak ve vakıflara teslim edilecek kömürlerin taşınmasında demiryolu taşımacılığına öncelik tanınacak. Sevkiyatın zamanında ve eksiksiz yapılması kurumların sorumluluğunda olacak.
Denetim ve mali düzenleme
Dağıtılan kömürün yalnızca ısınma amacıyla kullanılması esas alınacak. Amacı dışında kullanım tespit edilmesi halinde hak sahipliği yeniden değerlendirilecek. Kömür teslimine ilişkin vergi ve harçlar kamu kurumları tarafından karşılanırken, faturalandırma işlemleri vakıflar adına düzenlenecek. Uygulamanın denetimi ilgili bakanlıklar tarafından yapılacak.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN KARAR İÇİN TIKLAYINIZ
Kömür yardımı takvimi 2026
Kömür yardımı başvurusu yapacak vatandaşlar, bağlı bulundukları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile iletişime geçerek süreç hakkında detaylı bilgi alabilirler.