



Dağıtım kriterleri ve hane tespiti





Kömür yardımı yapılacak haneler, il ve ilçelerde faaliyet gösteren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından belirlenecek. Hane başına verilecek kömür miktarı; bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllardaki dağıtım verileri ve kömürün teknik özellikleri dikkate alınarak tespit edilecek. Yardımdan faydalanacak hane sayıları ise ilgili bakanlıkların onayıyla kesinleşecek.



