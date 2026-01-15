Xiaomi, Redmi Note 15 serisini Türkiye’de resmen satışa sundu. Yeni seri; Redmi Note 15, Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G ve Note 15 Pro+ 5G olmak üzere dört farklı modelden oluşuyor. Xiaomi’nin orta sınıf kullanıcıyı hedefleyen bu ailesi, dayanıklılık, pil kapasitesi ve ekran teknolojileri üzerinden önemli güncellemelerle geliyor.

Titan dayanıklılığı ve batarya odaklı yapı

Redmi Note 15 serisinin merkezinde, markanın “Titan dayanıklılığı” olarak adlandırdığı yapısal güçlendirme yaklaşımı bulunuyor. Serinin en üst modeli olan Redmi Note 15 Pro+ 5G, 100W hızlı şarj ve ters şarj desteği sunan 6500 mAh silikon-karbon batarya ile donatıldı. Xiaomi, bu bataryaların daha ince gövdeye rağmen yüksek enerji yoğunluğu sunduğunu ve uzun vadeli kapasite koruması hedeflediğini vurguluyor. Diğer modellerde de yüksek kapasiteli piller yer alırken, standart Redmi Note 15 günlük kullanım için 6000 mAh batarya ile geliyor.

Kamera ve yapay zekâ destekli görüntüleme

Seride kamera tarafı da öne çıkan başlıklardan biri. Redmi Note 15 Pro+ 5G ve Note 15 Pro 5G modelleri, 200 megapiksel çözünürlüklü ana kamera sistemiyle sunuluyor. Bu sensörler, yapay zekâ destekli görüntü işleme ve çoklu yakınlaştırma seçenekleriyle destekleniyor. Düz modellerde ise 108 megapiksel ana kamera tercih edilmiş durumda. Xiaomi, tüm cihazlarda portre iyileştirme, yansıma giderme ve hızlı sosyal medya paylaşımını kolaylaştıran yazılım özelliklerine yer veriyor.

Performans, bağlantı ve ekran özellikleri

Redmi Note 15 Pro+ 5G, Snapdragon 7s Gen 4 işlemci ve IceLoop soğutma sistemiyle çalışıyor. Diğer modellerde ise pazara göre Snapdragon veya MediaTek işlemciler bulunuyor. Serinin tamamında Google Gemini ve Circle to Search desteği sunulurken, bazı modellerde internet bağlantısı olmadan kısa mesafeli ses iletimi sağlayan çevrimdışı iletişim özelliği de yer alıyor. 6,77 ila 6,83 inç aralığındaki AMOLED ekranlar, 120 Hz yenileme hızı ve yüksek parlaklık değerleriyle geliyor.

Türkiye fiyatları netleşti